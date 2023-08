Chcete získať príspevok 240 eur pre svoje dieťa? Je najvyšší čas vybrať si Union!

(Zdroj: Union)

Union zdravotná poisťovňa pridala od augusta k doterajším 70 benefitom pre poistencov atraktívnu novinku. Rodičia detí do dvoch rokov môžu získať príspevok na plienky a produkty detskej výživy v hodnote až 240 eur ročne. Zľavy v tejto hodnote môžu získať rodičia, ktorí sú spolu so svojím dieťaťom poistení v Unione alebo majú podanú prihlášku. V Union zdravotnej poisťovni je aktuálne poistených viac ako 19 tisíc detí vo veku do dvoch rokov.