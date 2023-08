Bratislava v pohybe 2023: Zaostrené na belgický tanec

(Zdroj: Bratislava v pohybe)

Po júnovom festivalovom prológu, v rámci ktorého sa uskutočnili dve uvedenia diela Diptych výnimočného súboru Peeping Tom, čaká slovenské publikum prehliadka ďalších súborov z Belgicka, predovšetkým z jeho Flámskej časti. V krajine, ktorá tancu priniesla množstvo svetoznámych tvorcov (Alain Platel, Meg Stuart, Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus, Jan Martens, Thomas Hauert a ďalší), má tanec silné zázemie a významnú inštitucionálnu podporu.

„Belgickí tvorcovia radi experimentujú a využívajú vyjadrovacie prostriedky divadla, filmu, výtvarného umenia a nových technológií. Po dlhé roky určujú trendy vývoja súčasného tanca v Európe. Pri výbere skupín sme chceli obsiahnuť široké spektrum scény od známych mien a veľkých inscenácií až po malé produkcie od začínajúcich tvorcov. Z veľkých produkcií sme vybrali tie, ktorých autormi sú už u nás známi tvorcovia.“ približuje dramaturgiu Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe.

Špička belgického súčasného tanca: monumentálne dielo aj pomalý duet

Vynikajúci tanečníci súboru Ultima Vez, pohybujúci sa na hranici možností svojho tela, uvedú 2. októbra 2023 v Činohre SND dielo Hands Do Not Touch Your Precious Me. Známy choreograf a režisér Wim Vandekeybus, vytvoril zvukovo unikátnu a vizuálne monumentálnu inscenáciu, v ktorej sa svetlo stretáva s tmou, príroda s civilizáciou a smrť existujúceho ohlasuje zrod nového. inštitucionálnu podporu.

Po prvý raz sa slovenskému divákovi predstaví choreograf Jan Martens, ktorý tvorí diela pre významné európske tanečné skupiny. Do Bratislavy príde s duetom o láske Sweat Baby Sweat s permanentne prepojenou dvojicou tanečníkov. Provokatívne pomalý pohyb dáva divákovi dostatok priestoru na to, aby identifikoval vlastné pocity a prepojil svoj príbeh s tým, ktorý sa mu odohráva pred očami. Predstavenie sa uskutoční 9. októbra o 19.00 hod. v Štúdiu SND.

Úspešný Slovák z Bruselu vyzýva k ekologickej zodpovednosti

Na Slovensko prichádza Anton Lachky, slovenský tvorca žijúci v Bruseli, so svojou oceňovanou a doteraz najúspešnejšou produkciou The Others, v ktorej apeluje na ľudí, aby mali radi našu planétu a pomohli ju uzdraviť. V príbehu štyroch ľudí vyzýva, aby každý z nás prebral podiel zodpovednosti a aby sme v našom každodennom správaní boli voči životnému prostrediu ohľaduplnejší. Choreografia bola vyhlásená za najlepšiu tanečnú inscenáciu Prix Maeterlinck de la Critique 2022, získala tiež Cenu ministra vzdelávania Prix de la ministre de l’Enseignement fondamental a ocenenie Coup De Foudre De La Presse.

Dve uvedenia diela sú na programe 16. a 17. októbra 2023 v Mestskom divadle DPOH a vzhľadom na edukatívny rozmer organizuje festival aj dopoludňajšie predstavenie pre školské skupiny (17. októbra 2023). Anton Lachky Company vystúpi v rámci festivalu spolu šesťkrát. Okrem Bratislavy sa predstaví v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Najmladšiu generáciu belgického súčasného tanca zastúpi na Bratislave v pohybe choreografka a tanečnica Loraine Dambermont. Patrí medzi dvadsiatku najsľubnejších začínajúcich európskych choreografov, ktorú každoročne vyberá medzinárodná sieť Aerowaves. V Dambermontovej sóle Toujours de ¾ face (13. októbra v A4) bude divák svedkom maratónu rýchlych a extrémne presných pohybov prezentujúcich fyzickú a duševnú virtuozitu.

Celý program festivalu Bratislava v pohybe spolu s informáciami o predpredaji vstupeniek možno nájsť na web stránke www.abp.sk. Vstupenky na všetky predstavenia sú v predaji na Predpredaj.sk

