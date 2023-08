Spoločnosť IBM International Services Centre oslavuje 20 rokov od svojho vzniku

(Zdroj: IBM International Services Centre)

Najväčší IT zamestnávateľ na Slovensku sa pri príležitosti okrúhleho výročia svojho založenia sťahuje do budovy Nové Apollo.

„Spoločnosť IBM je známa tým, že veľmi dynamicky reaguje na potreby trhu, a veľkú pozornosť venuje neustálej transformácii svojich oddelení, tímov a servisných centier, aby ich práca a výsledky zodpovedali aktuálnemu dopytu zákazníkov a potrebám firmy. IBM je spoločnosť s viac ako 100 ročnou tradíciou, ktorá na prvé miesto kladie výskum, vývoj a inovácie a nebojí sa robiť strategické rozhodnutia, ako bol napríklad v minulosti predaj divízie osobných počítačov. Práve tieto rozhodnutia, ako aj neustála analýza potrieb našich zákazníkov nám pomáhajú prinášať na trh produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou, postavené na najnovších technológiách. Aj preto sa v súčasnosti okrem iného venujeme vývoju komerčných kvantových počítačov, riešení postavených na platforme umelej inteligencie IBM Watson a Watsonx či Cloudu,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti IBM Slovensko Fridrich Matejík.

Medzi prvé centrá, ktoré sa stali v roku 2003 súčasťou novozaloženej IBM International Services Centre patrili Účtovné centrum, Centrum podpory zákazníkov a Centrum peňažných služieb. Výhodou, z ktorej Slovensko pri založení spoločnosti zastrešujúcej centrá vnútropodnikových služieb ťažilo bola priaznivá geografická poloha, dostatok pracovnej sily a zamestnanci, ktorí boli ochotní ďalej sa vzdelávať.

Po pár rokoch sa IBM rozhodla v Bratislave etablovať aj svoje Finančné centrum, Centrum podpory marketingu a vnútropodnikové Centrum informačných technológií. „Určite aj vynikajúce výsledky a kvalitné služby prvých centier zohrali svoju úlohu v tom, že korporácia sa rozhodla poskytnúť bratislavským centrám ďalšie príležitosti na rozvoj,“ hovorí generálna riaditeľka IBM International Services Centre Lucia Haászová. Neskôr pribudli Centrum služieb ľudských zdrojov, Centrum vzdelávania a v júni 2016 IBM otvorila na Slovensku aj svoje Digitálne obchodné centrum (angl. Digital Sales Center). V rámci týchto centier na Slovensku postupne vznikali a stále prevádzkujú svoju činnosť špecifické oddelenia na podporu hardvérových, softvérových riešení, ako aj služieb technickej podpory alebo konzultačných riešení.

„Slovenské IBM International Services Centre je jedným z troch strategických centier zdieľaných služieb IBM na svete a zohráva kľúčovú globálnu rolu. Zároveň sme najväčie centrum v Európe. Pri výbere Bratislavy hrala rolu dobrá pozícia a spočiatku aj pomer cena - výkon, inak povedané hodnota, ktorú dokázali prinášať naši zamestnanci za relatívne nízke náklady. Samozrejme, že na začiatku náklady zohrávali svoju rolu. V súčasnosti už však Slovensko v žiadnom prípade nie je považované za lacnú krajinu čo sa pracovnej sily týka, ale sme považovaní za mimoriadne kvalitnú pracovnú silu,“ dopĺňa Lucia Haászová. Pri príležitosti 20. výročia vzniku IBM International Services Centre sa spoločnosť navyše sťahuje z troch rozličných bratislavských lokalít, v ktorých doteraz pôsobila pod „jednu strechu“ do budovy Nového Apolla, aby jej zamestnanci ešte viac ako doteraz, mohli medzi sebou zdieľať svoje nápady a návrhy inovácií pri riešení svojich pracovných úloh.

Pozícia centier zdieľaných služieb IBM na Slovensku sa počas ich doterajšej 20-ročnej histórie dramaticky zmenila. „Samozrejme, veľmi úzko to súvisí s tým, ako turbulentne sa mení svet a biznis v ňom. Začali sme v Bratislave s pomerne jednoduchými činnosťami a postupne sme priberali stále nové a nové úlohy. Škála centier, ktoré tu máme teraz, je veľmi široká. Pre globálnu organizáciu IBM hráme jednu z kľúčových rolí. Za 20 rokov sa zmenila aj štruktúra zamestnancov centier – je mnoho kolegov, ktorí tu zostali celý čas. Kedysi IBM na Slovensku zamestnávala takmer len čerstvých absolventov, no vďaka tomu, že IBM má stále čo ponúknuť, mnoho pracovníkov v IBM zostalo a populácia trochu zostarla, dospela. Považujeme to za mimoriadne pozitívne – znamená to, že IBM je pre mnohých dobrým zamestnávateľom. Štruktúra spoločnosti sa mení, menia sa pozície, pribúdajú nové. Pracujeme na tom, aby tie pozície boli čím ďalej tým komplexnejšie a pre celosvetovú korporáciu IBM predstavovali pridanú hodnotu. Počas posledných 20 rokov rástla dôvera v IBM na Slovensku a mnohé misie sa k nám presunuli. Slovensko je momentálne jednou z krajín, kde je mimoriadne kvalitná kombinácia talentu a jazykových schopností,“ dodáva na záver Lucia Haászová.

Okrem poskytovania služieb spoločnosť prispieva aj k miestnej komunite prostredníctvom rôznych iniciatív a dlhoročných spoluprác s viacerými univerzitami. Spoločnosť aktívne participuje na technologických podujatiach, podporuje inovácie a rozvoj zručností v regióne. Jednou z hlavných hodnôt spoločnosti IBM je jej záväzok k diverzite a inklúzii. Tento záväzok sa prejavuje aj v skladbe pracovnej sily, kde na Slovensku zamestnáva 53 percent žien a 120 profesionálov so zdravotným postihnutím, vytvárajúc inkluzívne prostredie, v ktorom sa každý môže rozvíjať. IBM ISC tiež otvára dvere študentom univerzít, ponúkajúc im príležitosti získať skúsenosti v reálnom svete.

