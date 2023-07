Lukáš Langmajer sa predstaví v Žiline a Bratislave po prvýkrát po plastickej operácii tváre

Trevor a Nina sú manželský pár z vyššej newyorskej spoločnosti. On je prominentný gynekológ, ona majiteľka a šéfkuchárka vyhlásenej talianskej reštaurácie. Ich manželstvo však nemožno pokladať za ideálne. Môže za to predmanželská zmluva, drsnejšia ako pravidlá amerického futbalu. Ten z manželov, ktorý podá návrh na rozvod, príde o všetok majetok, ktorý tak automaticky pripadne tomu druhému. Sú Vianoce a Trevor s Ninou organizujú svoj tradičný večierok. Jedinými pozvanými hosťami sú trochu výstrední manželia Imelda a Artur. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pôjde o dosť nudnú párty, lenže to by tá predmanželská zmluva nesmela obsahovať maličký dodatok, že ten z manželov, ktorý preukáže tomu druhému neveru, môže požiadať o rozvod a získa všetok majetok. Vianočný večierok sa tak premení na rozvodové bojové pole.

Hlavnou hviezdou predstavenia je Lukáš Langmajer, narodil 25. augusta 1980 v Plzni. Jeho starším bratom je herec Jiří Langmajer. Podobou, hlasom, mimikou tváre, gestami, ale aj pohľadom sa nezaprú. Súrodenci vraj boli vzorní, aj napriek štrnásťročnému vekovému rozdielu. Okrem vizáže majú spoločnú aj jednu vlastnosť – hnevlivosť. A bohužiaľ aj sklon k prehnanej konzumácii alkoholu. Medzi nimi, sa hudobne založeným rodičom (otec sa živí muzikou), ešte narodila dcéra.

Sláva prišla až keď začal nakrúcať celovečerný film debutujúceho režiséra Tomáša Bařinu BOBULE a mladý ,Langoš' v ňom spoločne s Krištofom Hádkom stvárňujú ústrednú dvojicu sympatických podvodníkov. Samotné natáčanie záverečných scén filmu sa poriadne skomplikovalo, pretože Lukáša pohrýzol v tvári vlastný pes, sedemročný doberman menom Bublina. V špeciálnej strižni sa musel Lukášov nos elektronicky upravovať. Na niektoré zábery sa musel dokonca narýchlo zháňať aj dvojník. Náklady tak vzrástli o tisíce.

Michaela Kuklová, táto česká herečka sa narodila 8. apríla 1968 v Prahe. Už v čase, keď navštevovala základnú školu, si ju všimli tvorcovia detských relácií a tak sa začala postupne objavovať v rôznych televíznych inscenáciách a rozprávkach.

Definitívne sa preslávila až v rozprávke O PRINCEZNE JASNĚNKE A LIETAJÚCOM ŠUSTROVI režiséra Zdeňka Troška.

Svetlana Nálepková je absolventkou pražského konzervatória, ešte za štúdií sa objavila v menších úlohách v televízii. Po absolutóriu hrala bola spolu s V. Krejčím a M. Nesvadbou členkou Mimtria (1984-1989), s ktorým dosiahla v rámci Československa značnú popularitu.

Ivo Šmoldas pracoval ako nakladateľský redaktor, manažér i majiteľ nakladateľstva. Prekladal z angličtiny a slovenčiny poviedky i romány. Vystupoval zvlášť v zábavných a diskusných programoch mimo iné: Dementi, TV Prima. V poslednej dobe sa však dostáva do povedomia divákov hlavne ako vyhľadávaný moderátor a obľúbený hosť rôznych televíznych show a zábavných programov i ako herec.

Hrajú: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, Světlana Nálepková

