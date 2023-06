Najlepšie destinácie pre vašu letnú dovolenku!

Letná dovolenka je obdobím, na ktoré sa mnohí z nás tešia. Je to čas relaxu, oddychu a objavovania nových miest. Ak hľadáte inšpiráciu na letnú dovolenku, nezabudnite zvážiť niektoré z najkrajších a najzaujímavejších destinácií, kam sa dá letieť priamo z Bratislavy. Medzi tieto skvosty patria napríklad Dalaman, Trapani, Paphos a Korfu. Tieto miesta ponúkajú úchvatné pláže, bohatú kultúru a jedinečné zážitky, ktoré si budete pamätať navždy. V tomto článku sa pozrieme na tieto destinácie podrobnejšie a odhalíme ich krásy – baľte kufre a držte si klobúky!

Užite si nádherné pláže v destinácii Dalaman

Dalaman, turecké letovisko situované na pobreží Egejského mora, je synonymom nádherných pláží a prírodných scenérií. Táto oblasť je známa svojimi pôvabnými zálivmi, azúrovým morom a jemným pieskom. Jednou z najobľúbenejších pláží v tejto oblasti je pláž Iztuzu, známa aj ako Pláž korytnačiek. Je to útočisko pre korytnačky Caretta Caretta, ktoré sem prichádzajú každý rok hniezdiť. Okrem pláží tu môžete objavovať aj historické pamiatky, ako je antické mesto Kaunos . Vyskúšajte aj tradičnú tureckú kuchyňu a vychutnajte si priateľskú pohostinnosť miestnych obyvateľov. Skvelé je, že letenky (viz. https://www.esky.sk/letenky) do tohto dovolenkového raja zoženiete už od 70 eur.

Preskúmajte pôvab mesta Trapani na talianskej Sicílii

Trapani je starobylé mesto, ktoré sa nachádza na západnom pobreží Sicílie. Toto malebné prístavné mesto je známe svojou bohatou históriou a fascinujúcou kultúrou. Trapani je ideálnym východiskovým bodom na objavovanie iných zaujímavých miest na Sicílii, ako je napríklad slávne mesto Palermo. Pri prechádzke mestom sa môžete stratiť v úzkych uličkách, obdivovať nádherné barokové budovy a ochutnať lahodné sicílske jedlá. Nemôžete vynechať ani návštevu slávnej soľnej farmy, kde sa môžete dozvedieť viac o tradičnom spracovaní soli.

Zdroj: penofoto/Shutterstock.com

Sicília je známa aj svojimi nádhernými plážami a množstvom malebných dediniek. Môžete sa tu pokojne „stratiť“ a len tak sa túlať talianskym vidiekom, pričom vám bude robiť spoločnosť talianska káva a neodolateľná zmrzlina.

Odhaľte bohatstvo histórie a prírodných krás Paphosu

Paphos, mesto ležiace na západnom pobreží ostrova Cyprus, je destináciou bohatou na históriu a prírodné krásy. Toto starobylé mesto je zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a ponúka mnoho pamiatok, ktoré svedčia o svojom bohatom dedičstve. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí archeologická lokalita Kato Paphos s mozaikovými podlahami, hrobky kráľov a staroveké mesto Nea Paphos. Okrem histórie si môžete vychutnať aj nádherné pláže, čisté nádherne modré more a príjemné podnebie. Pre milovníkov prírody Paphos ponúka blízke pohorie Troodos, kde sa môžete vydať na turistiku a obdivovať úchvatné výhľady.

Objavte kúzlo Korfu, gréckej perly Iónskeho mora

Korfu, jedno z najkrajších gréckych ostrovov, je známe svojou prírodnou krásou a kultúrnym dedičstvom. Tento ostrov v Iónskom mori vás očarí svojimi zelenými horami, turisticky neobjavenými zátokami a krištáľovo čistými plážami. Skúmanie ostrova vám umožní objavovať malebné dedinky, kde sa môžete ponoriť do autentického gréckeho života. Nezabudnite navštíviť historické centrum Korfu s jeho úzkymi uličkami, pevnosťou a ešte starším a archeologickým múzeom. Ak sa radi bavíte na pláži, Korfu vám ponúka širokú škálu pláží s rôznymi možnosťami na vodné športy. To všetko vzdialené krátkym letom priamo z Bratislavy - pozri na https://www.esky.sk/letenky/ci/bts/0/0/bratislava.

Nestáva sa každý deň, že máte príležitosť cestovať na nezabudnuteľnú letnú dovolenku. Preto si vyberte destinácie, ktoré vám poskytnú všetko, čo potrebujete – krásne pláže, fascinujúcu históriu a bohatú kultúru. Ak sa rozhodnete letieť z Bratislavy, mali by ste zvážiť návštevu miest ako Dalaman, Trapani, Paphos alebo Korfu. Každá z týchto destinácií má svoje jedinečné čaro a ponúka nezabudnuteľné zážitky. Nech už sa rozhodnete vyraziť kamkoľvek, užite si dovolenku plnú radosti, oddychu a nezabudnuteľných chvíľ.

