Orchester Bratislava Hot Serenaders prenesie Košice do amerického jazzového klubu

Prostredníctvom unikátneho orchestra pod vedením Juraja Bartoša Bratislava Hot Serenaders sa vrátime do minulosti. Konkrétne do 20. a 30. rokov minulého storočia, do čias, kedy v Amerike kraľovala hot-jazzová hudba. Patrí medzi svetovú špičku v autentickej interpretácii hudby tohto obdobia, na ktorú sa špecializuje od roku 1992. Už tradične je toto teleso súčasťou Leta v Kulturparku a nebude tomu inak ani tentoraz. So svojim profilovým koncertom vystúpi v Kasárňach/Kulturparku 9. júla 2023 o 19:00 hod.