Na zdravom zraku detí jej záleží. BILLA venovala najväčšiemu očnému pracovisku na Slovensku vybavenie za takmer 24 000 eur

Zvukový trenažér, stereoskop, cheiroskop a konvergenčný trenažér – tieto vysokošpecializované prístroje pribudli na Klinike detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Ich kúpu zabezpečilo pre miestnu ortopticko-pleoptickú ambulanciu o. z. BILLA ľuďom, ktoré s klinikou spolupracuje už od roku 2019. „Celková investícia, ktorú sme tento rok vložili do modernizácie Kliniky detskej oftalmológie, predstavuje 23 699 eur. Pomocou štyroch nových prístrojov bude personál kliniky u malých pacientov vyšetrovať napríklad zrakovú ostrosť a liečiť tupozrakosť či škúlenie. Prevencia a diagnostika očných porúch u detí je jednou z našich priorít a sme veľmi radi, že aj takto prispievame k zdravému vývinu slovenskej mládeže,“ povedal Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom a finančný riaditeľ BILLA. Aby deti a ich rodičia trávili v priestoroch kliniky príjemný čas, o. z. BILLA ľuďom zrekonštruovalo aj čakáreň ortopticko-pleoptickej ambulancie. Na stenách pribudli maľby viacerých druhov ovocia a zeleniny, ktorých konzumácia podporuje zdravý vývoj zraku. Roztomilé prevedenie malieb deti nenútene inšpiruje k obľube týchto dôležitých potravín.

Galéria fotiek () Zdroj: BILLA Slovensko

Galéria fotiek () Zdroj: BILLA Slovensko

Z rozvoja a modernizácie Kliniky detskej oftalmológie a jej ortopticko-pleoptickej ambulancie nebudú ťažiť iba deti z Bratislavy a okolia – pracovisko poskytuje vysokošpecializovanú komplexnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska. Len v roku 2022 bolo na očných ambulanciách kliniky ošetrených asi 16 000 detí a hospitalizovaných viac ako 800 detí, pričom celkovo bolo zrealizovaných takmer 93 000 výkonov. Liečba očných ochorení je dlhodobá, preto musia malí pacienti vyšetrenia a cvičenia na klinike v pravidelných intervaloch opakovať.

Galéria fotiek () Zdroj: BILLA Slovensko

Galéria fotiek () Zdroj: BILLA Slovensko

Ocenenie za prevenciu očných porúch

Detskému zraku a jeho správnemu vývinu sa BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom od roku 2017 venujú aj v projekte Zdravé oči už v škôlke. V spolupráci s odborníkmi z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska program v materských školách po celom Slovensku zabezpečuje kontrolu zrakových parametrov detí. Pomáha tak včas odhaliť existujúce či začínajúce sa očné poruchy, ktoré by deťom mohli v neskoršom veku spôsobiť zdravotné problémy a znížiť kvalitu života. Počas piatich ročníkov projekt skontroloval zrak takmer 86 000 deťom, pričom 13 000 deťom bolo vydané odporúčanie na návštevu detského oftalmológa. Relevantnosť a veľký spoločenský prínos projektu Zdravé oči už v škôlke si všimla Nadácia Pontis, ktorá zaň sieti supermarketov BILLA udelila prestížne ocenenie VIA BONA 2022 v kategórii Dobrý partner komunity. „Zisk ocenenia VIA BONA si mimoriadne vážime. Je pre nás jasným potvrdením, že to, čo robíme pre slovenské deti a komunity, má skutočne zmysel. Včasnou prevenciou sa nám darí predchádzať zrakovým problémom u tisícok detí, a to je najdôležitejšie,“ uviedol T. Staňo.

Na prevenciu a diagnostiku detského zraku, ako aj na podporu komunity nevidiacich, sa BILLA zameriava aj vo svojich ďalších aktivitách. Ako prvý obchodný reťazec na Slovensku zaviedla vo vybraných predajniach ucelený koncept Nákupný asistent, vďaka ktorému sa nevidiacemu či slabozrakému zákazníkovi počas celého nákupu venuje odborne vyškolený zamestnanec. Veľmi dôležitá je pre BILLA aj spolupráca na verejnej zbierke Štvornohé oči, ktorej výnos slúži na podporu výcviku vodiacich psov, ako aj tréningov priestorovej orientácie a samostatného pohybu ľudí so zrakovým znevýhodnením.

-reklamná správa-