Cestovanie búra mnohé predsudky, hovorí cestovateľka Anna Onderková

Pôvodným povolaním novinárka, teraz už aj cestovateľka a blogerka Anna Onderková považuje možnosť cestovať za veľké šťastie a svoj život bez neho si už predstaviť nevie: „Cestovanie vo všeobecnosti búra mnohé predsudky a je to skvelá škola života. Ak cestujete bez cestovky, vycibrí to tiež vaše manažérske a organizačné schopnosti, lebo si musíte zabezpečiť všetko sami od dopravy, ubytovania až po výlety a celú logistiku. Osobne ma to veľmi baví. Ja som navyše prirodzene zvedavá, zaujímam sa o prostredie, v ktorom sa nachádzam, o zvyky a túžim veľa vidieť a zažiť. Myslím si, že aj práve preto som sa našla v novinárskom povolaní,“ tvrdí Anna.

Pred trinástimi rokmi ju očarila trojmesačná cesta karavanom po Austrálii, odvtedy zbiera rozmanité cestovateľské zážitky po celom svete.

Od letenky po cestovné poistenie

„Všetko sa začína výberom destinácie a kúpou letenky. V dnešnej dobe sa už neoplatí dlho vyčkávať, radšej si treba zabookovať letenku čím skôr. Ceny sú tak oveľa lepšie. Samozrejmosťou je cestovné poistenie online. Nezabudnite si pred cestou tiež skontrolovať doklady a prípadné potrebné víza. Vo väčšine krajín sa už, našťastie, dajú vybaviť online, prípadne priamo po prílete na letisku,“ sumarizuje svoje skúsenosti Anna Onderková.

Cestovné poistenie považuje Anna za mimoriadne kľúčové, zažila, ako jej kamarátke v Kambodži museli akútne operovať slepé črevo. Vďaka cestovnému poisteniu dostala v súkromnej nemocnici skvelú zdravotnú starostlivosť.

Bez cestovného poistenia, iba s Európskym preukazom poistenca, by to nebolo také rýchle, komfortné a možno by tak či onak musela nemocnici zaplatiť. Európsky preukaz poistenca navyše nepokrýva niektoré úkony ako záchranné a vyslobodzovacie akcie či prevoz zraneného alebo jeho pozostatkov do domovskej krajiny. Anna si tieto služby vždy pripoisťuje.

Skontrolovať svoje zdravie vopred sa oplatí

Anna tvrdí, že nie je úplne expedičný typ a jej cesty nie sú nijako extrémne. No napriek tomu hovorí, že nechať skontrolovať svoje zdravie pred cestou sa naozaj oplatí. Bolesť zubov, či zápaly očí kdesi v ďalekej Ázii netúži zažiť nikto z cestovateľov a cestovateliek. Má aj všetky tzv. cestovateľské očkovania, napríklad proti meningitíde či žltej zimnici. A očkovanie proti žltačke typu A a B či tetanu by malo byť podľa nej úplnou samozrejmosťou.

Singapur a Čínu už vidieť nemusí

Do niektorých krajín sa roky pravidelne vracia a má ich rada kvôli kráse prírody a miest, kultúre, či kvôli ľuďom. Napríklad spomínanú Kambodžu, v ktorej bola už asi päťkrát. Napriek tomu, že sa jej tam pokúsil motorkár strhnúť z pleca tašku, v ktorej mala zhodou okolností všetky doklady. Podarilo sa jej ju, našťastie, udržať, takže odišiel naprázdno. Odnieslo si to iba roztrhnuté tričko a škrabanec na ramene.

Obľúbila si aj Srí Lanku a najmä Indiu: „Tak tá je samostatným vesmírom. Hovorí sa, že túto krajinu turisti buď milujú, alebo nenávidia. Nič medzi tým. Ja patrím jednoznačne k tej prvej skupine, hoci je to krajina intenzívna, rušná, chudobná, bláznivá, ale taká bohatá na zážitky, že sa v nej cítite ako vo filme,“ tvrdí Anna. Ku krajinám, ktoré videla a raz jej celkom stačilo, patrí napríklad Singapur alebo Čína.

