Slovenské legendárne brandy zbiera po svete ocenenia z prestížnych súťaží

Pri posudzovaní kvality brandy zohrá svoju úlohu jeho chuť, vôňa, vzhľad, spôsob výroby, ale i mnoho ďalších faktorov. Kto však rozhodne o tom, či daný druh alkoholu všetky tieto atribúty spĺňa? Na to existujú svetové súťaže spiritov, medailami z ktorých sa môžu hrdiť len tie najlepšie druhy alkoholu. Pozreli sme sa na to, ako vyzerá cesta slovenského alkoholu na celosvetové súťaže, ale aj to, čo ocenenia pre samotnú značku znamenajú.

Mať na svojom konte desiatky medailí zo svetových súťaží sa nepodarí každému druhu alkoholu – a už vôbec to nie je bežné v našich končinách. Legendárne Karpatské brandy za svoju kvalitu získava medaily pravidelne. Ako vyzerá cesta brandy na medzinárodnú súťaž?

Medzinárodné súťaže sú potvrdením kvality

„Tak ako pri vínach, aj v kategórii brandy existuje niekoľko medzinárodných súťaží, ktoré majú v očiach výrobcov brandy veľký kredit. Pre nás majú veľký význam súťaže spiritov, ktoré sa konajú vo Veľkej Británii v Londýne, v Hong Kongu, či v Nemecku“ vysvetľuje Peter Ďuriš, Master Blender Karpatského brandy, ktoré bolo ocenené už desiatkami ocenení.

Cesta za medailou sa podľa jeho slov začína vyplnením prihlášky a zaslaním vzorky brandy, ktoré bude posudzovať porota. Keďže do mnohých súťaží sa značka prihlasuje každoročne, výber väčšinou padne na to najnovšie z portfólia značky. „Keď na trh uvádzame nový rad Karpatské Brandy Špeciál alebo nejakú limitovanú edíciu, vždy ide o niečo, s čím sme spokojní a veríme, že ponúkame len to najlepšie. Prihlásením sa do súťaže dávame možnosť nezávislej porote, aby potvrdila, či je ten náš produkt naozaj taký dobrý, ako si myslíme,“ hovorí Peter Ďuriš. Hoci ide o medzinárodné súťaže a konkurencia je naozaj veľká, Karpatskému brandy sa darí obhajovať si tie najlepšie ocenenia. Najnovšie sa môžu tešiť zo zlatej medaily pre Karpatské brandy Špeciál Chardonnay na medzinárodnej súťaži v Nemecku – Meiningers International Spirits Award.

Najlepšie brandy posudzujú odborníci v slepom teste

Do spiritových súťaží sa môžu prihlasovať overení výrobcovia liehovín, ktorí dodržia všetky potrebné podmienky uvedené v pravidlách súťaže. Súčasťou prihlášky sú neoznačené fľaše alkoholu – vzorky, ktoré bude posudzovať odborná porota zložená z desiatok profesionálov v danej oblasti, v tomto prípade brandy.

Porota degustuje vzorky v slepom testovaní, čo znamená, že členovia poroty nevedia, o aký konkrétny výrobok ide. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že hodnotia iba na základe kvality a charakteru alkoholického nápoja a rovnakú šancu majú prestížne značky, ktoré pozná svet, ako aj lokálne „želiezka v ohni“.

Porotcovia v prípade brandy hodnotia vôňu, chuť aj samotný vzhľad nápojov. Na základe bodového hodnotenia potom vytvoria rebríček a udelia medaily. „Ocenenie z medzinárodnej súťaže spiritov je pre nás vždy potvrdením našej práce a kvality našich produktov. Zároveň to však umožňuje, aby sa aj menším či lokálnym značkám dostalo väčšej pozornosti a publicity, a tak sa dostala k väčšiemu množstvu ľudí, ktoré kvality nášho brandy dokážu oceniť,“ zdôrazňuje Ďuriš.

Najvýznamnejšie súťaže spiritov

IWSC London Medzinárodná súťaž vín a spiritov má za sebou dlhú históriu, ktorá sa začala písať už v roku 1969. Ich cieľom nie je len posudzovať kvalitu alkoholu, ale aj oslovovať a spájať prvotriednych odborníkov a vytvárať tak túto globálnu komunitu, ktorá si môže navzájom vymieňať poznatky a pomáhať si v raste a v tom, aby ponúkali zákazníkom len tú najvyššiu možnú kvalitu. Podľa vlastných slov radi vyhľadávajú aj neobjavené talenty a pomáhajú im plniť si sny vo veľkom. V roku 2022 si z tejto súťaže odnieslo bronzovú medailu Karpatské brandy Špeciál V.S.O.P. , v roku 2021 Karpatské brandy XO zlatú medailu a dokonca aj prívlastok Outstanding, teda VYNIKAJÚCE a v najnovšom ročníku 2023 udelili bronz Karpatskému brandy Chardonnay.

CWSA Hongkong (China Wine & Spirits Awards) má aktuálne otvorený 25. ročník podujatia. Porotu tvorí stovka najlepších nákupcov vín a spiritov, teda dovozcovia, distribútori, maloobchodníci a someliéri. Vína a destiláty sa tu degustujú na rôznych cenových úrovniach, od najvyšších po najnižšie. Udeľujú sa medaily za „najlepšiu hodnotu", ktorá je podľa nich najlepším ukazovateľom predaja a dôležitým údajom pre spotrebiteľa. Táto súťaž je zaujímavá pre všetkých, ktorí chcú preraziť aj na ázijskom trhu. V roku 2020 zlatú medailu získalo Karpatské brandy KBŠ V.S O.P. a v ročníku 2021 tiež zlatú medailu KBŠ V.S.

ISW Meiningers International Spirits Award sa udeľujú od roku 2004. Prihlásené brandy sa prideľujú tematickým skupinám zložených z piatich až šiestich degustátorov. Každý člen poroty ochutná každý destilát a objektívne ho zhodnotí, na rozdiel od mnohých iných súťaží sa nevykonáva porovnávacie hodnotenie, ani sa o nich otvorene nediskutuje. To zaručuje, že každému destilátu sa venuje plná pozornosť, ktorú si zaslúži. Každý porotca hodnotí vzorky 100-bodovým systémom na základe ich vzhľadu, vône, chuti a celkového dojmu. Zaujímavosťou je hodnotenie ich arómy pomocou aromatického kolieska špeciálne navrhnutého pre každý druh destilátu, ktoré zobrazuje chuťový profil výrobku. Vo februári roku 2023 sa takto porotcovia zhodli na udelení zlata pre Karpatské Brandy Špeciál Chardonnay.

