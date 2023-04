Divadlo Aréna uvedie premiéru komédie Oscara Wildea JE DÔLEŽITÉ MAŤ FILIPA

TVORCOVIA:

Preklad: Šaša SARVAŠOVÁ



OSOBY A OBSADENIE

Úprava: Martin ČIČVÁKDramaturgia: Saša SARVAŠOVÁScéna: Hans HOFFERKostýmy: Nina A. STILLMARKHudobné naštudovanie: Juraj BIELIKPohybová spolupráca: Silvia HUDEC BELÁKOVÁRéžia: Martin ČIČVÁK

Jack Worthing – Ján JACKULIAK

Algernon Moncrieff – Martin HRONSKÝ

Lady Bracknellová – Jana OĽHOVÁ

Gvendolína Fairfaxová – Natália PUKLUŠOVÁ

Cecília Cardewová – Barbora ŠVIDRAŇOVÁ

Slečna Prismová – Anna ŠIŠKOVÁ

Frederick Chasuble – Michal REŽNÝ

Merriman, sluha / Lane, sluha – Sáva POPOVIČ

PREMIÉRA v DPOH: 14. apríla 2023 o 19:00 hod.

Divadelná hra Oscara Wildea s názvom Je dôležité mať Filipa je konverzačná komédia s prvkami satiry a majstrovskými dialógmi plnými irónie, sarkazmu, paradoxov a aforizmov, ktorá sa v divadlách po celom svete teší obrovskému úspechu. Zrejme preto sa dočkala aj niekoľkých filmových spracovaní. Tí, skôr narodení, si ju pamätajú ako československú televíznu inscenáciu z roku 1979; v roku 2002 ožila na filmovom plátne s Colinom Firthom, Rupertom Everettom, Reese Witherspoon či Judi Dench.

JE DÔLEŽITÉ MAŤ FILIPA

ľahkovážna komédia pre seriózne publikum

Dvaja typickí anglickí gentlemani z konca devätnásteho storočia - Jack Worthing a Algernon Moncrieff, sa pohrávajú so skutočnou pravdou, aby do svojho pokojného života vniesli aspoň trochu vzrušenia. To privítajú aj dve znudené mladé dámy - Cecília a Gvendolína, ktoré majú o svojich budúcich manželoch jasnú predstavu. Osud jednej riadi prísna a dominantná mamička Lady Bracknellová a život druhej má v rukách vychovávateľka slečna Prismová, ktorá má okrem učebníc vždy po ruke aj nejaké to zrnko múdrosti. Tomu, čo sa deje v dome anglickej smotánky sa nestačia čudovať ani dôstojný pán Frederick či mĺkvi sluhovia Merriman a Lane.

Na prvý pohľad ideálny život, no keď sa všetci stretnú pod jednou strechou, všetko sa zmení. Do deja vstúpia tajomný pán Bunbury a očarujúci Filip a z nevinnej konverzačnej hry sa stáva detektívka.

Duchaplná komédia s výnimočnými hereckými kreáciami, v réžii Martina Čičváka, vás presvedčí o tom, že máločo v našich životoch je čiernobiele... Snáď len klavír.

O REŽISÉROVI

Martin Čičvák režíroval v Divadle Aréna množstvo profilových inscenácií od roku 2004. Z nich najväčší ohlas zaznamenali: Albeeho hra Koza alebo Kto je Sylvia? (2004), Dr. Gustáv Husák od Viliama Klimáčka (2006), Komunizmus toho istého autora (2008), muzikál Rent Jonathana Larsona (2013), Lulu od Franka Wedekinda (2016) a Sklenený zverinec Tennesseeho Williamsa (2017). Výrazný rukopis režiséra Čičváka je charakteristický provokatívnymi témami, odkrývaním špiny dnešnej spoločnosti, odvahou prinášať línie politického divadla, s ohľadom na historický kontext a jeho dnešnú silu.

