Cestovanie so Slovnaft Move ponúka zľavy na občerstvenie aj palivo

Jediné, čo potrebujete spraviť, je stiahnuť si aplikáciu Slovnaft Move do svojho smartfónu a využívať ju pri každej návšteve čerpacích staníc Slovnaft. Za každý nákup zbierate body a svojou aktivitou získavate prístup k svojim odmenám. Čím viac bodov nazbierate, tým rýchlejšie sa posúvate do vyšších vernostných úrovní. Vyššia úroveň vám ponúka atraktívnejšie výhody v podobe fixných zliav, kupónov, stieracích žrebov alebo skvelých darčekov. Po registrácii do programu môžete okrem lahodnej kávy zadarmo získať hneď zľavu na prémiové palivo vo výške až 10 centov za liter, pochutnať si na hot-dogu za výhodnejšiu cenu alebo využiť zľavu na kvapalinu do ostrekovačov a umývacie programy.

Čím vyššia úroveň, tým hodnotnejšie odmeny

Zákaznícky program je založený na štyroch vernostných úrovniach - žltá, strieborná, zlatá a VIP, do ktorých sa zaradíte podľa počtu nazbieraných bodov. Hneď po registrácii sa vám pripíše 50 uvítacích bodov na váš účet. Ak ste predtým využívali BONUS klub, za registráciu BONUS karty v aplikácii dostanete ďalších 400 bodov. V aplikácii na vás čakajú aj ďalšie prekvapenia alebo výzvy, ktoré vám cestu do vyššej úrovne urýchlia. Každá úroveň je spojená s uvítacím darčekom, tak neváhajte, zbierajte body a stúpajte so Slovnaft Move vyššie.

Zbierajte body a vychutnávajte si svoje výhody

Body zbierate veľmi jednoducho. Pri nákupe občerstvenia Fresh Corner alebo umývacích programoch získate za každé minuté euro 5 bodov. Pri nákupe produktov v obchode máte za každé euro 3 body a každý liter prémiových palív EVO Plus má hodnotu až 3 body. Zastavte sa a oddýchnite si na svojich cestách na čerpacích staniciach Slovnaft po celom Slovensku. Objavte chutnú ponuku Fresh Corner a špičkové služby teraz ešte výhodnejšie vďaka novému programu Slovnaft Move. Registrácia do programu je cez stiahnutie aplikácie Slovnaft Move v Apple Store alebo Google Play a na webovej stránke slovnaftmove.sk.

