Naštartujte svoju Kariéru v ZSSK na veľtrhu v Nitre

Dňa 29. 3. 2023 v čase od 9:00 do 19:00 sa uskutoční podujatie Kariéra EXPO v Nitre. Kariérny veľtrh, ktorý sa v krajskom meste zatiaľ nerealizoval, bude v priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu. Partnerom podujatia bude aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Podujatie Kariéra EXPO je určené pre všetkých návštevníkov, ktorí chcú rozbehnúť svoju kariéru alebo chcú vedieť, ako sa po pandémii zmenil pracovný trh. Počas jedného dňa budú môcť stretnúť desiatky zamestnávateľov z regiónu, zúčastniť sa workshopov, počas ktorých im odborníci poradia, v čom sú ich silné stránky, vyskúšať si modelový pohovor, aby ich nezaskočila žiadna otázka, skonzultovať svoj životopis alebo sa otestovať z jazykov. To všetko majú návštevníci k dispozícii zadarmo, a to po registrácii v jednoduchom formulári, ktorý nájdu na stránke. https://karieraexpo.zoznam.sk/registracia/.

Stánok ZSSK na podujatí Kariéra EXPO návštevníkov môže prilákať svojím autentickým vizuálom, ktorý im prinesie atmosféru z vlaku.

ZSSK ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku s takmer 6 000 zamestnancami chce na veľtrhu popularizovať železničnú dopravu a osloviť široké spektrum potenciálnych zamestnancov. Spoločnosť hľadá predovšetkým záujemcov o kľúčové pracovné profesie rušňovodič, vlakvedúci, elektromechanik, mechanik a zámočník dráhových vozidiel. Všetky aktuálne informácie o voľných pracovných miestach v ZSSK po celom Slovensku nájdete na našom webe https://www.zssk.sk/kariera/.

Všetkým uchádzačom taktiež radi odprezentujeme možnosti odborného vzdelávania. Našich zamestnancov na prácu v ZSSK totiž radi zaučíme. Budúci rušňovodiči s nami absolvujú kurz, ktorého teoretická časť sa koná v Martine-Priekope a Strečne a brzdný a jazdný výcvik priamo na pracoviskách ZSSK.

ZSSK spolupracuje aj so školami, a to v rámci duálneho vzdelávania. Mladým ľuďom na veľtrhu predstavíme novootvorený odbor rušňovodič, ktorý budú môcť študovať na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine-Priekope od školského roka 2023/2024, a tiež aj našu novú spoluprácu so strednou odbornou školou technickou v Šuranoch, s ktorou sa aktuálne pripravuje podpis zmluvy. Viac o duálnom vzdelávaní nájdete tu https://www.zssk.sk/studenti/dualny-system-zssk/.

Plne si uvedomujeme, že potenciálny uchádzač nemá často možnosť odprezentovať sa pred zamestnávateľom osobne. Preto veľtrh poslúži aj na budovanie databázy uchádzačov. Na nábor zamestnancov totiž vždy radi využívame už vybudované kontakty.

Ako atraktívny zamestnávateľ ZSSK ponúka množstvo benefitov ako napríklad náborový príspevok vo výške 3 000 eur či príspevok na ubytovanie do 400 eur mesačne pre tých, ktorí dochádzajú z iných regiónov. Takisto odmeňujeme kolegov, ak nám odporučia nováčika, a to 500 eurami. Našim zamestnancom ponúkame aj cestovné výhody na prepravu vlakmi ZSSK, skrátený pracovný čas či príspevok do tretieho piliera. Viac o benefitoch práce v ZSSK nájdete tu https://www.zssk.sk/benefity/.

Vďaka kolektívnej zmluve pre roky 2022 – 2023 sa od januára 2022 zvýšili mzdy všetkých zamestnancov ZSSK s tarifnými platmi. Zároveň boli zamestnancom ZSSK okrem dohodnutých mzdových nárokov vyplatené mimoriadne odmeny v mesiaci september v sume 350 eur a v mesiaci november v sume 300 eur.

Najvýraznejšiu zmenu minulý rok pocítila najkľúčovejšia pozícia v našej spoločnosti – rušňovodiči. Tí si začiatkom minulého roka prilepšili o 180 eur mesačne. Zároveň s účinnosťou od 1. 5. 2023 dôjde k ďalšiemu zvýšeniu o 150 eur mesačne, a to pre všetkých zamestnancov s tarifnými platmi.

Priemerná mzda za roky 2016 – 2023*:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PLÁN 2023 Priemerná mzda celej ZSSK 990,5 1 038,22 1 117,64 1 232,74 1 281,63 1 353,01 1 516,41 1 575,21 Priemerná mzda rušňovodičov ZSSK 1 176,98 1 214,7 1 350,2 1 500,1 1 546,0 1 640,06 1 882,02 1 997,76 Priemerná mzda Slovensko 912 954 1 013 1 092 1 133 1 211 1 304 *

*celoslovenský priemer za rok 2023 ešte nie je zverejnený