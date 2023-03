5 rád, ako si vybrať životné poistenie: Na čo si dávať pozor?

Čoraz viac ľudí preto otvára tému životného poistenia. My vám prinášame 5 rád, ako si vybrať to správne poistenie pre vás.

Na čo slúži životné poistenie?

Životná poistka vám zabezpečuje finančné krytie v prípade, že sa vám stane úraz, diagnostikujú vám zákernú chorobu alebo zomriete. Poisťovňa vypláca poistnú sumu vám a pri úmrtí vašej rodine. Suma by mala pokryť bežné náklady na život, splátky hypotéky, lízingu.

Z akých životných poistení môžete v súčasnosti vyberať?

rizikové životné poistenie

kapitálové životné poistenie

investičné životné poistenie

úrazové poistenie

Porovnanie životných poistení – ktoré je najvýhodnejšie?

Aké životné poistenie si vybrať? Na úvod si treba uvedomiť, že neexistuje nič také ako najvýhodnejšie životné poistenie. A má to jednoduché vysvetlenie. Váš kolega, nazvime ho Michal, má založené životné poistenie v nemenovanej poisťovni. Pochvaľuje si ho, lebo, keď sa mu stal vážny úraz na bicykli, poistná suma mu pokryla všetky výdavky a on tak nemusel siahnuť na finančnú rezervu alebo sa zadlžiť. Vy ale nie ste Michal, nechodíte na horskom bicykli do hôr, nespúšťate sa z kopca, nie ste zanietený športovec, ktorý vyhľadáva adrenalín. A preto by vám jeho „najlepšia“ poistka nesedela. Platili by ste zbytočne za niečo, čo nepotrebujete.

Životné poistenie sa robí na mieru a je individuálne pre každého z nás. Lebo každý sa nachádzame v inej životnej situácii, máme rozličný zdravotný stav, koníčky. Každý si tak musí vyskladať vlastnú životnú poistku, podľa seba, ako na to?

1. Stanovte si vaše riziká

Je potrebné vedieť, aké riziká chcete mať v poistke kryté. V poisťovni vám najčastejšie ponúknu balík rizík, ktoré by ste si podľa nich mali poistiť, nájdete tam: poistenie smrti, trvalú invaliditu spôsobenú úrazom, chorobou, kritické choroby, trvalé následky po vážnom úraze, pracovnú neschopnosť, chirurgický zákrok a samotnú hospitalizáciu v nemocnici.

Ako sme spomenuli vyššie, každý si určuje riziká podľa svojho súčasného stavu.

Denis Závacký, odborník na životné poistenie v PROSIGHT Slovensko radí: „Pri výbere rizík majú vyššiu dôležitosť riziká, ktoré vás ovplyvňujú dlhodobo – dlhodobá invalidita, trvalé následky po úraze, smrť. Tieto riziká odporúčame mať zahrnuté v poistke vždy. Čo sa týka hospitalizácie, drobných úrazov alebo chirurgického zákroku, môžu vám spôsobiť krátkodobý výpadok financií a sú na pripoistenie drahou záležitosťou, lebo sa môžu stať častejšie, ako napríklad trvalá invalidita. Dnes sú bežnou praxou jednodňové operácie, platiť si kvôli nim pripoistenie je zbytočné. V tomto prípade odporúčame pre menšie riziká sporiť si na investičnom účte, a vytvoriť si finančnú rezervu, z ktorej môžete prípadný výpadok príjmu alebo zdravotné náklady pokryť.“

2. Pozor na výšku poistnej sumy

Výška poistnej sumy sa odvíja od vášho životného štýlu, úrovne, na ktorú ste zvyknutí a od výšky vašich výdavkov. Znova sme pri individualite - Juraj bez hypotéky, rodiny s príjmom 900 eur v čistom si nastaví výšku poistnej sumy odlišnú od Ivana s príjmom 2000 eur v čistom, s dvomi malými školopovinnými deťmi a rodinným domom s hypotékou, ktorú je potrebné splácať.

„Pri vypočítavaní poistnej sumy zohľadňujeme u klienta výšku príjmu, mesačné náklady na život jeho (a rodiny, ak ju má), výšku majetku, pasívne príjmy a príjem partnera. Na základe týchto parametrov a individuálnych požiadaviek klienta nám vyjde výsledná poistná suma na mieru,“ konštatuje Denis Závacký.

3. Rozsah poistného krytia

Každá poisťovňa má iné poistné podmienky. Naštudujte si ich vopred, aby vás pri úraze poisťovňa neprekvapila správou, že vám nevyplatia poistnú sumu, lebo váš prípad úrazu nie je krytý v poistke. Poistné krytie a výluky sú najčastejšími dôvodmi pre nahnevané tváre klientov. Je dôležité vedieť nielen to, kedy vám poisťovňa peniaze vyplatí, ale aj prípady, kedy nie.

4. Najdrahšie neznamená najlepšie

Je to tak, najdrahšia poistka nemusí nutne znamenať, že ide o tú najlepšiu voľbu pre vás. Poisťovne v súčasnosti ponúkajú poistky v rôznych cenových reláciách. Zohľadnite riziká, poistné sumy a váš finančný stav – koľko viete a ste ochotný investovať do životného poistenia mesačne.

„Kľúčové je vybrať si správny typ životného poistenia (teda bez sporiacej zložky) a uvedomiť si, čo je jeho hlavnou podstatou. Životné poistenie nás má finančne podržať v náročných a neočakávaných situáciách, ktoré vzniknú vplyvom vážnych zdravotných ťažkostí a spôsobia dlhodobý výpadok príjmu - čiastočný alebo úplný. Hlavným problémom Slovákov je to, že to robia presne naopak a zameriavajú sa na drobné riziká, ktoré obsahujú rôzne výluky a poisťovne sa chránia pred ich zneužívaním. Vždy je to o určení si priorít, pretože často sa stretávame s tým, že klienti sú ochotní platiť viac za poistenie auta, ako vlastného života. Je to obzvlášť dôležité pri klientoch, ktorí majú vysoké hypotéky a takmer žiadne úspory, čo je na Slovensku bežnou praxou,“ uvádza Denis Závacký.

„V prípade manželov, odporúčame spoločné životné poistenie, ktoré pokryje riziká oboch a je cenovo výhodnejšie,“ dodáva.

5. Vložte svoju dôveru do rúk odborníka

Životnú poistku vám môže pomôcť vyskladať na mieru priamo pre vás finančný poradca, viazaný finančný agent, pracovník banky alebo podriadený finančný agent. Pri viazaných agentoch nemôžete očakávať, že vám vyberie to najlepšie pre vás, lebo má väčšinou zmluvu s iba jednou poisťovňou, rovnako ako pracovník banky – obaja prezentujú ako najlepšie poistenie to, ktoré predávajú. Odporúčame preto vybrať si spoľahlivého finančného poradcu alebo finančného agenta so skúsenosťami, ktorý vám vie vytvoriť životnú poistku na mieru a vyberať pritom vie zo všetkých poisťovní na trhu.

Koľko poistných zmlúv životného poistenia je možné mať?

Uzatvorených môžete mať viacero životných poistení na jedno a to isté riziko. Stáva sa to napríklad, ak máte založené životné poistenie od rodičov, ktoré ste nezrušili. Alebo staré životné poistenie, ktoré sa neoplatí zrušiť a vy si k nemu založíte nové životné poistenie. V prípade poistnej udalosti dostanete vyplatenú poistnú sumu zo všetkých poisťovní, v ktorých máte založenú zmluvu a ktoré kryjú riziko, ktoré sa vám stalo.

Pri výbere poistenia platí sústrediť sa na svätú trojku – cenu, riziká a podmienky poisťovne. So všetkým vám radi poradia odborníci z PROSIGHT Slovensko, ktorí pre vás vyskladajú životnú poistku na mieru.

- reklamná správa -