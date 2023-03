Príďte zažiť tento piatok večer arabského jedla a vína, aký Bratislava ešte nezažila!

Arabský večer v Arabeska Bistro plný vôní a chutí doladený Libanonským vínom. To bude už v poradí 8. Foodie event, aké pravidelne každý mesiac usporadúva bratislavský foodblogger Čiližrút. Konať sa bude už tento piatok 24. marca 2023 o 18:00 v Bistre Arabeska na Štúrovej ulici v Bratislave.

Cieľom týchto akcií je spojiť ľudí pri skvelom jedle, ktoré je vždy špeciálne vymyslené len pre túto akciu v najchutnejších a najzaujímavejších reštauráciách. Prevažne vo forme degustačného viacchodového menu párovaného s nápojmi. Vždy ide o nezabudnuteľný zážitok. Hlavne, ale nie len z jedla. Tu sa totiž stretávajú ľudia s láskou ku všetkému krásnemu, nadväzujú priateľstvá a rozvíjajú dlhé a múdre rozhovory o krásach bytia. Poďte to zažiť aj Vy.

Tentokrát to bude ale trochu viac netradičné. Zažijete nefalšovaný arabský večer v jedinečnom rodinnom bistre Arabeska s neopakovateľnou atmosférou. Jedlá, aké si v SR určite nikde inde nedáte, budú podávané komunitne na stoloch v misách tak, ako je to pre túto kultúru typické. Budete si spolu nakladať, podávať si, hádať, čo budete jesť a zabávať sa. Kopec vôní, chutí a vína priamo z Libanona – jednej z prvých krajín, kde sa vôbec víno produkovalo a odkiaľ aj doputovalo do kontinentálnej Európy.

Všetci asi poznáme kebab, hummus, pitu, či falafel. Arabská kuchyňa je ale omnoho farebnejšia a voňavejšia. A práve tu bude mať Hasan s dcérou Khairieh (otec a dcéra – majitelia bistra) možnosť odprezentovať jedlá, ktoré sú na blízkom východe tradičné. Budete chutnať veľa zeleniny, pomazánok, ale aj jahňacie, či kuracie mäso v jedlách, ktoré ste zatiaľ nejedli. Porozprávame sa o Libanone a ochutnáme vína z tejto krajiny. Aby bola Arabská atmosféra kompletná, budete sa môcť pozrieť aj na tradičné brušné tance a ochutnať vynikajúci čaj.

Celým večerom bude sprevádzať Michal, alias Čiližrút, ktorý Vám odprezentuje všetky jedlá, vína a bude s Vami debatovať na všetky témy, ktoré Vás budú zaujímať.

Na svoje si prídu aj vegetariáni a budeme trošku myslieť aj na ľudí, ktorým nebolo dopriate. Tradíciou totiž je, že keď sa konajú oslavy v tejto kultúre, tak sú prizvaný aj ľudia, ktorý si to nemôžu dovoliť. Čiližrút v spolupráci s Vagusom, ktorý sa stará aj o stravu pre ľudí bez domova pre Vás pripravili možnosť podeliť sa s ľuďmi, ktorí takúto možnosť nemajú. Ale viac sa dozviete, ak si tento Arabský večer prídete vychutnať na miesto.

Pôjde zrejme o prvú akciu zameranú na ochutnanie Arabskej kultúry a vína a Vy môžete byť pri tom.



V prípade záujmu sú lístky ešte k dispozícii na https://tickpo.zoznam.sk/sk/listky/arabsky-vecer-v-arabeska-bistre-foodie-event-vol-8-33195/

