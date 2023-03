Nový slovenský film vraj nie je o bývalom prezidentovi

Nešťastná smrť na poľovačke za účasti prominentného politika, podozrivé priznanie údajného strelca a vyšetrovanie, ktoré vyšumí do stratena... Možno vám táto kombinácia znie povedome, no v skutočnosti ide o námet nového slovenského filmu Moc, ktorý práve prichádza do našich kín.