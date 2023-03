Mamičky poistené v Dôvere: Od júna na vás čaká veľká zmena!

Galéria fotiek (4) Pôrodná izba poskytne mamičkám súkromie

Zdroj: Bory

Iba preukaz poistenca Dôvery bude stačiť nastávajúcim mamičkám na to, aby priviedli svoje dieťatko na svet v komforte najmodernejšej nemocnice na Slovensku. Mamičky v očakávaní by si mali v kalendári označiť druhú polovicu mája – práve vtedy začne Nemocnica Bory objednávať tehotné pacientky do poradne.