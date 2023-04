Samosprávy miest a obcí regiónu sú proti rušeniu pôrodnice v Kráľovskom Chlmci

Ministerstvom zdravotníctva avizované rušenie pôrodnice v Kráľovskom Chlmci označil primátor mesta Karol Pataky, ktorý je aj podpredsedom Košického samosprávneho kraja (KSK), za neakceptovateľné. "Na jednej strane preto, lebo tomu nepredchádzala dostatočná konzultácia so samosprávami či župnými orgánmi, a ukončenie pôrodníctva by malo negatívny vplyv na celý región, pričom nemocnica v Kráľovskom Chlmci je zodpovedná za zdravotnú starostlivosť takmer pre 60.000 obyvateľov regiónu," uviedol.

Archívne video: Zrekonštruovaná ambulancia pediatrickej kardiológie v Detskej fakultnej nemocnici

O zámere rušenia pôrodnice informoval rezort začiatkom apríla. Od nového roka majú v rámci optimalizácie siete nemocníc zaniknúť pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Pacientky z Kráľovského Chlmca a okolia majú prijímať nemocnice v Trebišove a Michalovciach.

Obmedzovanie lokálne dostupnej základnej zdravotnej starostlivosti podľa Patakyho prináša vážne riziká. "V našom regióne žije veľa občanov maďarskej národnosti a marginalizované rómske komunity, pričom okrem ďalších problémov, ktoré by prinieslo zrušenie pôrodnice, nie je zanedbateľný ani jazyk, ktorým pacientka komunikuje s lekárom pri pôrode," skonštatoval. Ťažko je podľa neho aj motivovať mladých ľudí, aby ostali v regióne, keď sa zužuje ponuka lokálne dostupných služieb. Dodal, že samosprávy plánujú aj ďalšie protestné akcie.

Proti zatvoreniu je aj vedenie a správna rada zdravotníckeho zariadenia

Proti zatvoreniu pôrodnice, gynekológie a novorodeneckého oddelenia je zásadne aj vedenie a správna rada zdravotníckeho zariadenia. "Vedenie nemocnice sa odvolalo proti oznámeniu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o zrušení uvedených oddelení a spolu s KSK a ZMOS bude naďalej rokovať a argumentovať za zachovanie činnosti v stanovených termínoch podľa zákona. Očakávame zachovanie oddelení," uviedla riaditeľka nemocnice Klára Hencelová. Poukázala aj na to, že zariadenie má excentrické postavenie v okrese a do nemocníc v Trebišove a Michalovciach je dojazdový čas do 50 - 60 minút a z najvzdialenejších obcí a miest až do 80 minút, a to po cestách 2. a 3. triedy. Pri preprave rodičiek pritom treba počítať aj s možnosťou zatvorenia železničných priecestí.

"Na našom oddelení sa rodí v priemere 360 detí, čo je len o 40 pôrodov menej, ako je spodná hranica. Máme vysoko kvalifikovaných lekárov s viacerými atestáciami, ktorí v tomto odbore pracujú viac ako 20 rokov. Poskytujú zdravotnú starostlivosť na vysoko erudovanej úrovni bez sťažností," konštatovala riaditeľka. V nemocnici majú tiež podľa nej vysoké percento cisárskych rezov z dôvodu veľkého množstva rodičiek z marginalizovaných skupín, ktoré nedodržujú liečebné postupy, nechodia na prenatálne poradne a vzniká vysoké riziko mortality matky aj dieťaťa.

Galéria fotiek (2) Michal Palkovič

Zdroj: Topky/Vlado Anejl

Na protesty a výhrady reagoval po stredajšom zasadaní vlády štátny tajomník MZ SR Michal Palkovič s tým, že pôrodnica v Kráľovskom Chlmci nespĺňa nielen určený limit 400 pôrodov ročne. "Nespĺňa ani dve veľmi dôležité ďalšie kritériá, ktoré sa týkajú bezpečnosti narodeného dieťaťa. To znamená, nie je tam jednotka intenzívnej starostlivosti pre novorodencov a súčasne tam nemáme zabezpečeného anestéziológa 24 hodín sedem dní v týždni, samozrejme, bavíme sa mimo cisárskych rezov," uviedol pre novinárov.

Po dohode so županmi bude robiť výjazdy a vysvetľovať jednotlivé procesy

Konštatoval, že na prvom mieste je bezpečnosť pacientov, tak bola aj nastavovaná optimalizácia siete nemocníc. "Na druhej strane rozumiem otázkam, ktoré majú, lebo asi nie sú dostatočne zodpovedané alebo sa vynárajú v tomto období. Takže, v priebehu nasledujúceho obdobia po dohode aj so županmi SK8 osobne budem robiť výjazdy do každého samosprávneho kraja, do oblastí, kde potrebujú vysvetliť jednotlivé procesy, napríklad aj mapu pacientky, odkiaľ kam má ísť, a naše aktivity, ako to chceme zdeliť," povedal Palkovič.

Okrem Kráľovského Chlmca by mali zaniknúť aj pôrodnice v Revúcej, Myjave, Partizánskom a Snine. Štátny tajomník odmietol, že by išlo o rozhodnutie "od stola". "Je to výsledok expertných skupín, čiže profesionálov v oblasti gynekológie a pôrodníctva," dodal.