Stavbárske trendy: Úspora peňazí ruka v ruke s udržateľnosťou

Ceny energií v ostatnom období dosahovali strop a z rodinných i firemných rozpočtov ukrajovali čoraz viac prostriedkov. Práve to mnohých prinútilo hľadať riešenia, vďaka ktorým by bolo možné ušetriť. To má logicky vplyv aj na trendy v oblasti stavebníctva. Zďaleka už nejde len o zatepľovanie domov a bytov; do popredia sa dostávajú aj solárne panely, tepelné čerpadlá, vonkajšie žalúzie a rolety či inteligentné elektroinštalácie.