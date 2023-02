Na 1. ročníku LOMBARDI BÁLu to roztočí Mário Lopéz a Juraj Bača s kapelou!

Známy slovenský dizajnér Jozef Grondžák sa rozhodol usporiadať ples! Nahoďte sa do gala a prijmite pozvanie na 1. ročník veľkolepého LOMBARDI BÁLu! 25. marca 2023 o 18:30 vás v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21 v Bratislave čaká jedinečný galavečer plný prekvapení. Bál bude moderovať charizmatický Juraj Bača, ktorý spolu so svojou kapelou urobí fantastickú náladu a roztancuje celý parket. Všetkých tancom ohúri energický Mário Lopez a jeho sexi tanečnice z Dance Company. Nebude chýbať bohatá tombola a módna prehliadka usporiadateľa plesu LOMBARDI FASHION HOUSE!

Dlhé pandemické obdobie nám nedovolilo stretávať sa s priateľmi a kolegami. Vynahradiť si to sa rozhodol tvorca značky LOMBARDI FASHION HOUSE! 25. marca 2023 organizuje LOMBARDI BÁL, ktorý je prvým fashion plesom na Slovensku!

Galéria fotiek (6) Zdroj: Lombardi Fashion House

Galéria fotiek (6) Zdroj: Lombardi Fashion House

„Nikdy by som si nepomyslel, že raz budem organizovať svoj bál. Ale uvedomil som si, že život by mal byť nielen o strese a pracovných povinnostiach, ale aj o zábave. Popri práci nemáme ani veľa možností na stretnutia s priateľmi. A tak som si povedal, vytvorím taký čas, kde sa môžeme zabaviť v spoločnosti priateľov, prípadne sa zoznámiť s ďalšími príjemnými ľuďmi. Veď dlhá doba pandémie nám to vôbec neumožňovala. Tak verím, že sa všetci stretneme na bále a poriadne si to spolu užijeme,“ teší sa organizátor bálu Jozef Grondžák.

Galéria fotiek (6) Jozef Grondžák

Zdroj: Lombardi Fashion House

Bál vypukne 25. marca v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21 v Bratislave. Jedinečný galavečer plný prekvapení bude moderovať charizmatický Juraj Bača, ktorý spolu so svojou kapelou urobí fantastickú náladu a roztancuje celý parket. Energickú tanečnú show predvedie Mário Lopez a jeho sexi tanečnice z Dance Company.

„Keď ma Jožko Lombardi oslovil, že či môžem s mojou skupinou účinkovať na jeho plese, veľmi som sa potešil. Pretože viem, že to bude krásny a nezabudnuteľný ples, plný noblesy a štýlu. Tešíme sa na roztancovanie hostí v latino štýle spolu s mojimi krásnymi tanečníčkami Sabrosura. VIVA LA VIDA,“ neskrýva radosť Mário Lopez.

Galéria fotiek (6) Mário Lopez

Zdroj: Lombardi Fashion House

Výťažok z bálu poputuje na charitatívne účely Občianskeho združenia PARASPORT24. Stretneme sa 25.3. 2023 o 18:30 hodine v novozrekonštruovaných priestoroch Strediska kultúry na Vajnorskej 21 v Bratislave. Vstupenky sú dostupné v predajni LOMBARDI FASHION HOUSE v TPD na Farského 26 v Bratislave a na predpredaj.sk .

Galéria fotiek (6) Slávnostné otvorenie Lombardi Fashion House

Zdroj: Lombardi Fashion House

- reklamná správa -