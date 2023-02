Hudba bez bariér bude aj tento rok v Skalnom sanktuáriu na Vrchu Butkov, vystúpia Mária Čírová, Martin Harich či Dávid Bílek

Emócie, krásna hudba a fantastická atmosféra. To je projekt Hudba bez bariér, ktorý tento rok vypukne 17. júna 2023.

„Jedenásta edícia projektu Hudba bez bariér je pre mňa osobne veľkým posunom v projektoch pomoci iným. Prvý koncert sa volal Klavír bez bariér a robili sme ho len s Majkou Čírovou a Jozefom Hollým v bratislavskom Istropolise. Som veľmi rád, že novú desiatku začíname opäť s Majkou, no tentokrát v omnoho väčších priestoroch a s veľkými skúsenosťami,“ teší sa organizátor podujatia Miroslav Buľovský z občianskeho združenia PARASPORT24.

Hudba bez bariér sa po minuloročnom úspechu bude opäť konať v krásnom prostredí Vrchu Butkov nad obcou Ladce.

„Skalné sanktuárium na hore Budkov pri obci Ladce je jedným z najkrajších miest u nás na Slovensku. Myslím si, že práve toto čarovné miesto pozdvihne náš projekt Hudba bez bariér. Presunuli sme sa tam pri desiatej edícii a s majiteľmi priestorov sa dohodli na vytvorení tradície usporadúvať tam akcie niekoľko rokov. S miestom a aj jeho budovateľom Tonkom Barcíkom to bola láska na prvý pohľad,“ s úsmevom vysvetľuje Miroslav Buľovský.

V Skalnom sanktuáriu zažijú fanúšikovia neopakovateľnú atmosféru na vyše dvojhodinovom hudobnom programe. Diváci sa môžu tešiť na Máriu Čírovú, Petra Bažíka, Margarétu Ondrejkovú a Dávida Bílka. Tak ako každý rok podporí benefičnú akciu spevák a skladateľ Martin Harich.

„Hudba bez bariér to je jedným slovom priateľstvo. Som súčasťou tohto koncertu od jeho samého začiatku. Vnímam ako sa posúva, vyvíja, napreduje, zlepšuje a stáva sa symbolom pomoci a aj spomínaného priateľstva, siahajúceho za všetky možno aj nemožné hranice. Pomáhať iným ľuďom pomáha zároveň aj našej duši. Je to win-win. Odkedy som si to uvedomil, napĺňa ma to viac a viac. Považujem za veľké šťastie, že mám v rukách tak silný nástroj, akým je hudba. Dokáže neopísateľné veci,“ vyznal sa Martin Harich, ktorému aktuálne v slovenskom éteri rotuje pieseň Vtáci v kŕdli v spolupráci s Petrom Lipom.

Občianske združenie PARASPORTt24 vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom. Nezaháľa ani v krízových rokoch a stále pripravuje ďalšie projekty, ktoré zarábajú financie na pomoc iným. Okrem Hudby bez bariér a série behov po Slovensku je to aj projekt stopdiskriminacii.sk, ktorý zamestnáva niekoľko psychológov, špeciálnych pedagógov v desiatkach zariadení vo všetkých krajoch.

„Keďže sa akcia Hudba bez bariér koná v Trenčianskom kraji, budeme komunikovať s našim dlhoročným partnerom Trenčianskym samosprávnym krajom a ich oddelením sociálnej pomoci pod vedením pani Nekorancovej. Z našej strany sa v tomto kraji blížime k pomoci vo výške stotisíc eur. Celkovo naše združenie pomohlo od svojho vzniku už v hodnote takmer pol milióna eur,“ uzatvára Miroslav Buľovský.

Vstupenky na jedenáste pokračovanie projektu Hudba bez bariér 17. júna 2023 si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk. Všetky informácie nájdete na www.parasport24.com. Miesto konania: https://krizbutkov.sk/kontakt/informacie

