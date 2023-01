Bratislavské foodie eventy – degustačné večere na miestach, kde ich bežne nezažijete

Za týmto projektom stojí foodblogger Mišo, ktorého na sociálnych sieťach nájdete pod prezývkou Čiližrút. Keďže ide, minimálne na Slovenské pomery, o niečo úplne nové, tak sme sa ho opýtali pár otázok, ktoré priblížia myšlienku týchto eventov.

Prečo si sa rozhodol začať organizovať Foodie eventy?

Okolo gastra a reštaurácii sa motám cca 19 rokov a som jeho veľký fanúšik. Okolo roku 2018 som začal s foodblogom zameraným na sprostredkovanie mojich pozitívnych skúseností zo Slovenských aj zahraničných reštaurácii. Slovenské gastro prešlo za posledné roky obrovský kus cesty a naozaj sú už desiatky podnikov, kde je čo ochutnávať. Zoznámil som sa s obrovským množstvom ľudí, ktorí majú najrôznejšie príbehy. A tak som sa minulý rok rozhodol, že spolu s nimi začnem niečo robiť aj ja. A vznikli Foodie eventy, ktorých mám za sebou už 6 s fantastickým ohlasom, čomu sa veľmi teším.

Čo je ich hlavnou myšlienkou?

To čo mi u nás trošku chýba sú degustačné menu v reštauráciách. Ja totiž milujem ochutnávať. Spoznať čo najviac myšlienok daného kuchára. Viem, že ponúkať takéto menu často nie je kapacitne možné a aj náš trh je na to pomerne malý. Tak som si povedal, že to prinesiem ľuďom hladným po zážitkoch takouto formou. A tak sa každý mesiac dohodnem s prevádzkou, ktorej šéfkuchára, či majiteľa by bavilo ukázať svoje umenie takouto formou a bežne to neponúkajú. A vôbec nejde o nič nóbl. Ide o miesta, kde viem, že sa naozaj dobre, poctivo a zaujímavo varí. Čo je podstatné, ide vždy o jedlá vymyslené len pre túto jednu akciu, aby bol zážitok čo najväčší. K jedlám sa vždy párujú vína, alebo iné nápoje aby bol zážitok čo najintenzívnejší. S tým mi pomáhajú moji kamaráti, vynikajúci Slovenskí someliéri ako Tomáš Šajgal, Rasťo Masrna, či Dominika a Kikuš Kupcové. No a ľudia majú potom možnosť si zakúpiť lístky a prísť to so mnou zažiť.

Pre koho sú tieto eventy určené?

Absolútne pre každého. Chodia ľudia od 19 do 70 rokov absolútne najrôznejších profesií a zamerania. Jedny sú znalci vína a vyhľadávači chutí, iný len radi jedia a ďalší chcú skúsiť niečo zaujímavé, či niekoho obdarovať. Je to rôzne, ale vítaný je každý, kto má rád dobrú spoločnosť a jedlo.

Ako to na takomto evente prebieha?

Po príchode sa so všetkými privítam, veľa z nich už poznám, keďže viacerí chodia pravidelne. S podnikom sa snažíme vždy vytvoriť jeden komunitný stôl, prípadne dať stoly čo najbližšie. Aby ľudia spolu hovorili. To je extrémne dôležitá súčasť týchto eventov. Na začiatku som sa tohto môjho nápadu obával, ale funguje to fantasticky a hosťom sa to veľmi páči. Ja sprevádzam celým večerom. Na začiatku predstavím myšlienku a danú reštauráciu. Následne predstavujem konkrétne jedlá, ich myšlienku a nápoje ktoré sú k nim podávané. Počas večera sa vždy predstaví aj kuchár, či majiteľ, aby hostia mali predstavu, kto sa o nich stará, keďže veľa z nich je v danej prevádzke prvý krát. Veľa sa diskutuje, rozpráva a vždy je kopec zábavy a zážitkov.

Aký event sa chystá najbližšie?

Najbližšie to bude trošku aj môj splnený sen. Degustačná večera od dvoch špičkových šéfkuchárov, kamarátov Martina Korbeliča a Tomáša Siku je udalosť aká sa často nevidí. Navyše k jedlám z nie úplne tradičných surovín bude párovať extrémne zaujímavé vína osobne jeden z top Slovenských someliérov Tomáš Šajgal. Môžete sa tešiť na nečakané a veľmi príťažlivé chute, nádherný servis a kopec debát o jedle, víne a živote. Budem sa na Vás veľmi tešiť.

Kde sa dajú kúpiť lístky

Lístky je možné zakúpiť výhradne cez portál Tickpo.sk, konkrétne tu.

