„Nebudem sviňa,“ oslavuje spokojný Rattaj

Si úspešným podnikateľom, finančníkom, manažérom, hráš v televízii aj v divadle. To je dosť profesií pre niekoľkých ľudí, nielen pre jedného človeka. Ako si dokážeš dlhodobo udržiavať takýto náročný životný štýl?

Ťažko. Viem, čo by som mal robiť, ale nie vždy mi to vyjde. Rád by som dlhšie spal, častejšie cvičil a pravidelne sa stravoval. Ale stojí ma veľa síl dodržať to aspoň ako tak. Paralelne si uvedomujem, že keď sa mi darí dobre jesť, dobre spať a hýbať sa, mám aj dosť energie na všetko, čo chcem. Mojím kľúčom je asi sebadisciplína. K nej sa dokážem donútiť. Ak vieš, prečo to robíš, a ten dôvod je dostatočne silný, potom ťa malé zlyhania nerozhodia.

Čo je tvojím silným dôvodom, prečo si sa rozhodol pre zdravší životný štýl a redukciu hmotnosti?

Dlhšiu dobu som cítil, že potrebujem prestaviť rytmus svojho tela. Nepravidelná strava, zlé kombinácie potravín, zlozvyky...Chcel som to zmeniť. Ale pri chcení zostalo niekoľko rokov. Až v lete sme sa s mojím hereckým kolegom, Sväťom Malachovským, stavili, kto z nás dvoch schudne do konca roka viac. Táto verejná stávka bola pre mňa dostatočný hec, aby som chudnutie neodkladal.

Trestom za prehratú stávku má byť tetovanie „sviňa tlstá“. Ty si zvíťazil, teda Sväťo ide k tatérovi?

Netrvám na tom, aby sa Sväťo nechal tetovať. Stačí, ak prizná svoju porážku. Pravdou je, že tento súboj prospel nám obom. Cítime sa dobre, vyzeráme dobre. Ja som schudol viac, takže pochopiteľne vyzerám lepšie ako Sväťo (smiech). To je dostatočná výhra.

Herec Sväťo Malachovský pred pár rokmi schudol s Nutri Food Plan úctyhodných 27 kíl. Tentokrát bol však lepší Rattaj.

Za krátky čas si schudol 20 kíl. Ako sa ti to podarilo?

Neexperimentoval som. Stavil som na redukčný program Nutri Food Plan, ktorí mi už pred časom spomínali viacerí kolegovia a kolegyne z branže. Mimochodom aj Sväťo. Presvedčili ma ich rýchle výsledky. Chcel som, aby moje chudnutie bolo nielen rýchle, ale aj bezpečné. Potraviny Nutri Food sú certifikované a lekársky overené. Je to plnohodnotná náhrada celodennej stravy, plne pokrývajúca odporúčanú dennú dávku živín. Takže nič viac nemusím riešiť. Je to asi tá najjednoduchšia príprava jedla, aká existuje.

Igor Rattaj sa po redukčnej kúre môže pochváliť chlapčenským vzhľadom.

Mnohí vnímajú tento typ nízko sacharidových potravín ako kozmickú stravu, z ktorej sa nedá najesť. Ako si si na ňu zvykal?

Ja som si nijak zvlášť zvykať nemusel. Nutri Food Plan má široký výber potravín, ktoré mi chutia. Znižovanie príjmu jedla je nastavené postupne, takže nehladuješ. Telo sa pekne prispôsobuje. Keď som mal počas dňa vyšší výdaj energie, porcie som si doplnil bielou alebo zelenou zeleninou, ktorá je povolená v neobmedzenom množstve. Našiel som si svoju cestu, ktorou idem aj naďalej.

Rattaj si najal osobného výživového poradcu.

Schudol si a ďalej chudneš pod dohľadom výživového poradcu. V čom vidíš jeho prínos?

Ako sa ľahšie a efektívnejšie cvičí s trénerom, tak sa aj ľahšie a efektívnejšie chudne s nutričným poradcom. Keď na teba niekto dozerá, berieš to zodpovednejšie. Hneď na začiatku som prešiel diagnostikou, na základe ktorej mi moja nutričná poradkyňa nastavila individuálny redukčný program a jedálniček na mieru. Pozitívom je nielen odborný dozor, ale aj morálna podpora. S poradcom nielen chudneš, ale tiež ťa učí osvojiť si správne návyky, aby bol efekt dlhodobý. Hanbím sa, keď niečo poruším, lebo ona to hneď zistí. Tak som radšej disciplinovaný.

To ti tak dobre zafungovala len strava, alebo si proces chudnutia podporil ešte aj inak?

Som zvyknutý na to, že veci fungujú. Službu pokladám za dobrú vtedy, keď je kvalitná a komplexná. Programy Nutri Food Plan také sú. Nie je to „len“ o rýchlej redukcii či udržaní hmotnosti. Na ich Klinike Health&Beauty som niekoľkokrát využil špeciálne ošetrenie lymfatického systému pre zrýchlenie metabolizmu a urýchlenie chudnutia, ako aj pohodlné cvičenie s prístrojom „XBody“. Verím, že ak by som si toto cvičenie a masáže doprial častejšie, moje výsledky by boli ešte lepšie a dosiahol by som svoju želanú váhu, pod sto kíl.

