Najznámejší komediálny manželský pár sa postará, aby vaše bránice dostali poriadne zabrať! Ildikó a Lásló naživo vo vašom meste!

Dohromady videlo predstavenie Lacikám nedráždi! skoro 7.000 divákov a práve vďaka veľkému úspechu jarného turné sa herci, spolu s hudobným hosťom Mirkou Miškechovou, rozhodli, že na jar vyrazia opäť za svojimi fanúšikmi.

Na február a apríl majú už teraz dohodnutých vyše 20 miest po celom Slovensku. V marci si musia dať pauzu nakoľko Viki Ráková chystá nové divadelné predstavenie s premiérou koncom marca a Mirka sa v tom čase bude chystať na príchod je druhého bábätka.

Program je vystavaný ako comedy show s prvkami stand up, v prvej časti si Láslo zaspomína na časy svojho dospievania a porovná 80te roky so súčasnosťou. Ildikó si potom posťažuje na svojho manžela a jej rozprávanie baví najmä ženského diváka. A na záver je pripravený nával na bránicu. Láslove rozprávanie o tom ako začal otužovať a jeho prvá návšteva v barber shope, je sviežou bodkou na záver.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Predpredaj.sk

Mirka Miškechová svojimi veselými pesničkami vtipne pointuje príbehy Lásla a Ildikó a v záverečnej pesničke sa môžu pridať aj diváci.

Andy Kraus nám prezradil dôvod, prečo je comedy show každým ďalším predstavením lepšia. „Veľmi citlivo reagujeme na spätnú väzbu od divákov. Niektoré pasáže „nezabrali“ tak, ako by sme čakali a tak sme ich vypustili. A posilnili sme miesta, kde sa diváci bavili najviac. Navyše, živé publikum vás naštartuje k rôznym improvizáciám a tie, na ktoré diváci reagujú smiechom, potom fixujeme a nechávame stabilne v programe. Ale aj tak je každé predstavenie iné a to ma na tom nesmierne baví.“

Galéria fotiek (4) Zdroj: Predpredaj.sk

Viki mala na začiatku veľké obavy, lebo tento druh prezentácie na javisku ešte nemala vyskúšaný. Stand up, alebo storytelling je veľmi náročný žáner. „Ak sa divák nechytí hneď na začiatku, tak to dokáže psychikou herca riadne zamávať. A je na javisku sám, môže sa spoľahnúť len na seba,“ vysvetľuje Kraus. „Nie je nič horšie ako keď po pointe nepríde žiadna reakcia,“ dodáva s úsmevom. Ale ako Viki sama hovorí, hneď prvé predstavenie sa podarilo a to jej dodalo sebavedomie. „Na predstavenie v Nových Zámkoch nikdy nezabudnem. Mala som obrovskú trému. Ale už počas Andyho výstupu som cítila, že diváci sú skvelí a reagovali perfektne. Určite pomohlo, že bolo vypredané a ja som sa po prvých vetách upokojila a už som si to naplno užívala.“ Andy, Viki a Mirka si môžu spokojne užívať sviatky v kruhu rodiny, ktorá im počas týždňa, ktorý strávili na východe Slovenska veľmi chýbala.

„Nikdy som nebol tak dlho preč od Adelky a jediné, čo ma tešilo boli vypredané predstavenia a diváci, ktorí mi dávali neskutočnú energiu. Vo februári nás opäť čaká pár dní na východe a sú to zmiešané pocity. Na jednej starne sa teším, ale už teraz viem, že mi Janka a Adelka budú chýbať.“

Láslo a Ildikó myslia na svojich fanúšikov a preto im pripravili Vianočné prekvapenie. Každý, kto si vstupenku zakúpi do 23. decembra cez portál Predpredaj.sk získa Vianočnú zľavu a k tomu krásne želanie s podpisom. Vstupenky sa tak môžu využiť ako krásny vianočný darček. „Darovať smiech je podľa mňa super darček,“ potvrdila Viki s úsmevom a my samozrejme súhlasíme.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Predpredaj.sk

Vstupenky a termíny predstavení nájdete na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -