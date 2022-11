U nás môžete spievať hviezdam: Oslávte Nový rok na Sliezskom dome

Galéria fotiek (6) Zdroj: Sliezsky dom

V posledný deň roku 2022 sa obzrieme za turbulentnými 365 dňami, ktoré do našich životov priniesli mnohé nečakané situácie. Hlavou nám všetkým asi prejde nespočetné množstvo spomienok na ľudí i zážitky tohto roka. Veríme, že najmä tie, ktoré nás potešili a obohatili. Takýto moment prichádza len raz za rok a zaslúži si oslavu za to, ako sme to zvládli.