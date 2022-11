Tovar značiek dm v hodnote 10 000 eur poputuje do perinatologických centier

Na Slovensku sa ročne narodí každé 13. dieťa predčasne, čo znamená, že 4 500 detí príde počas roka na svet v rozmedzí od 24. do 36. ukončeného týždňa tehotenstva. Dlhodobé zdravotné problémy sa práve u predčasniatok vyskytujú až 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov a v celej Európe tak predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov, ktorí potrebujú obrovskú starostlivosť, opateru a špeciálne podmienky na to, aby mohol ich vývoj pokračovať čo najlepšie. Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa tak spoločnosť dm drogerie markt rozhodla pomôcť predčasniatkam a ich rodinám. Prostredníctvom OZ malíček, ktoré sa už 11 rokov venuje podpore a pomoci predčasne narodeným deťom a ich rodinám, darovala šek na tovar značiek dm v hodnote 10 000 eur pre šesť perinatologických centier po celom Slovensku, a to konkrétne v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach. Táto forma podpory sa tak dostane k najmenším bábätkám na špecializované pracoviská, kde sa začína ich cesta za lepšou a krajšou budúcnosťou.