Korben Dallas zverejnili klip Stále tam, turné ukončia na východe

“Pesnička Stále tam patrí na koncertoch k vrcholom nášho programu. Nás samotných prekvapilo, ako dobre funguje naživo. Bolo teda jasné, že si zaslúži aj klip,” vysvetľuje frontman Juraj Benetin, prečo po predchádzajúcich videoklipoch z nového albumu padla voľba práve na túto pieseň. “Na koncertoch zvyknem hovoriť, že pri skladaní tejto piesne sme si predstavovali, ako jazdíme po vidieku v kabriolete. V klipe síce jazdíme po meste v obyčajnom aute, ale aj tak je to dobré,” dodáva Benetin.

Nový klip Stále tam v réžii Lucie Halmovej si môžete pozrieť tu:

Jesennú časť turné k novému albumu už kapela absolvovala takmer celú. Za sebou má koncerty v Nitre, Bratislave, Martine, Skalici, Prahe a Ostrave. “Materiál z albumu Deti rýb sa nám hrá veľmi dobre. Nové skladby si sadli, máme ich veľakrát prehraté, kapela funguje ako jeden organizmus. Nemusíme sa už každú chvíľu stresovať z toho, čo bude na koncerte nasledovať. Môžme si ho užiť, sústrediť sa na detaily, hľadať nové hĺbky,” hovorí basgitarista Lukáš Fila.

Do konca jesenného turné zostávajú posledné dva koncerty, oba na východnom Slovensku. Vo štvrtok 24. novembra sa kapela predstaví v prešovskom Stromoradí, v piatok 25. novembra v priestoroch AirPop Recording Studio v Michalovciach. “V prešovskom Stromoradí sme naposledy hrali ešte pred pandémiou a sme radi, že sa tam môžeme znovu vrátiť,” hovorí bubeník Ozo Guttler. “V Michalovciach sme ešte nehrali nikdy a veľmi sa tam tešíme. Sú to Karlove Vary východu a ak zostane čas, tak sa hodíme aj do Zemplínskej Šíravy na chvíľku,” dodáva.

