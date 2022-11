Morena band & Orchester Jeana Valjeana (OJV) prichádzajú prvýkrát do Košíc! A hneď SPOLU!

Do košického Kulturparku zavítajú v rámci benefičného podujatia herci zvučných mien ako Dominika Kavaschová, Daniel Fischer, Andrea Bučko, Lukáš Dóza či Daniel Žulčák. So svojimi hudobnými projektmi, ktoré na Východnom Slovensku ešte NIKDY PREDTÝM NEVYSTÚPILI, zahrajú spoločný koncert plný dobrej nálady, energie a živelnej atmosféry.

Príďte si vypočuť skladby ako Neviditeľná žena, DIVA či Púpava od nezameniteľných dív Dondi Kavaschovej a Aďky Bučko v ich originálnom prevedení. A hneď po nich sa môžete tešiť na multižánrovú a energickú kapelu OJV s ich skladbami ako najnovší singel Ciga feat. Rytmaus, Vezmi si ma (film Šťastný nový rok 2: Dobro došli) či populárny hit Donďa.

MORENA je nová hudobná formácia hudobníčky Andrey Bučko a herečky SND Dominiky Kavaschovej, ktorá vznikla na základe rovnomennej inscenácie, ktorú napísali spolu s Matúšom Kvietikom pre SND v roku 2018. Dievčatá sa po úspechu piesní v tejto inscenácii rozhodli založiť spoločnú kapelu a vydať album s piesňami nielen z inscenácie, ale aj ich novej spoločnej tvorby.

Orchester Jeana Valjeana vznikol v roku 2006. Založil ho Daniel Fischer so spolužiakmi z konzervatória. Pôvodne bol projekt založený ako čisto herecká kapela, no počas rokov sa jej zloženie menilo a dnes ju tvoria traja herci a dvaja hudobníci.

Koncert je pod záštitou Nadácie Blue Lemons https://nadaciabluelemons.sk

Výťažok z koncertu poputuje na podporu Centier včasnej intervencie zaoberajúcim sa liečbou CVI.

ČO JE CVI?

„Dieťa vidí to, čo vidíme aj my, ale nedokáže to interpretovať.“ Táto porucha je charakterizovaná porušením zrakových centier v mozgu, zatiaľ čo ostatné časti zrakových štruktúr môžu byť bez poškodenia. Na rozdiel od porúch zraku, pri ktorých sú poškodené oči, pri kortikálnej zrakovej poruche je u detí možná čiastočná obnova zraku.

CVI sa vyskytuje aj u dospelých, v ich prípade ide o izolovanú poruchu, zatiaľ čo u detí sa porucha často spája s inými typmi postihnutia. Je ale dôležité podotknúť, že CVI sa môže vyskytovať súbežne s inými zrakovými poruchami.

Partneri koncertu: Suvko Coaching, Blue Lemons, Lemon and Lime

