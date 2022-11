Objavte liečivú silu Regiónu Vysoké Tatry!

Aktívny pohyb na čerstvom vzduchu pôsobí ako liečivá procedúra. Slnečný svit a voňavé silice pohladia vaše zmysly po náročnom období. Kombinácia horskej klímy a pohybu sú najlepším lekárom. Naplánujte si výlet do Tatier a objavte výnimočné účinky, ktoré Región Vysoké Tatry ponúka .

Pripravte svoje telo wellnessom na zimu

Náš imunitný systém je najmä počas sychravých jesenných dní vystavovaný poriadnej skúške. Dni útočiacich chrípok ľavou zadnou a v plnom zdraví môžete prekonať aj vďaka návšteve najväčšieho dvojpodlažného wellness centra na Slovensku - Fire & Water Wellness & Spa v AquaCity Poprad. Mnohí vedci i lekári sa zhodujú v tom, že najdôležitejšie pre správnu funkciu imunitného systému je práve zbavenie sa stresu.

Aj keď sú od seba odlišné jeden bez druhého existovať nemôžu. Dva základné prvky elementov života – oheň a voda. Presne na tomto koncepte je postavené wellness centrum v AquaCity Poprad. Na svoje si prídu nielen milovníci saunovania a otužovania, ale aj zaľúbenci, ktorí si svoj čas môžu užiť v Zátoke lásky. Počas vášho wellness pobytu sa dokonca môžete osviežiť v dlhom wellness bare s ponukou zdravých ovocných štiav, wellness nápojov alebo smoothies.

Relax za zatvorenými dverami

Najväčšie dvojpodlažné wellness centrum na Slovensku Fire & Water Wellness & Spa vás očarí širokou ponukou výnimočných wellness služieb. Zatvorte za sebou dvere a užívajte si ako vám kvapky potu stekajú po tele. Nadýchnite sa mentolu, byliniek, zahaľte sa do pary, či uvoľnite svoje svalstvo v suchej saune. Vo Fire & Water Wellness & Spa si zaručene svoj správny saunový relax vyberie každý. K dispozícii je osem druhov sáun. Raj vôní, pekelná para, vikingský oheň, smaragdové tajomstvo, himalájska očista, infra i ceremoniálna sauna uvoľnia vaše telo na maximum.

V AquaCity Poprad zistíte, že saunovanie nemusí byť len o potení a pozeraní sa do stropu. Špeciálne zážitky v saunách ako sú saunové ceremoniály, rituály i peelingy pre vás pripravia skúsení saunamasteri. Tematické saunové šou sprevádza príjemná vôňa, hudba, osvetlenie a nezaobídu sa bez príbehu. Čaká na vás doslova pätnásť minút relaxačnej slasti.

Snežná jaskyňa

O správnom saunovaní sa toho už popísalo veľa. Po rozohnení vášho krvného obehu vám dobre padne príjemné ochladenie v skutočnej ľadovej jaskyni. Pri teplote -14 stupňov °C schladíte svoju vášeň a vychutnáte si dokonca aj sneženie. Pre tých menej odvážnych je vo wellness centre pripravený tropický dážď i bazén pre arktické medvede.

Zátoka lásky

Súkromie je niečo, čo každý pri pobyte vo wellness centre určite ocení. Ponorte sa do Tajomnej lagúny, ktorá sa pýši množstvom wellness vychytávok a teplotou vody 33 °C. V príjemnom prítmí môžete vyskúšať celú paletu vodných hydromasážnych atrakcií, chŕliče, vírivky, trysky, perličky, dnový výron s držadlami na dokonalé prekrvenie chodidiel alebo vodné hríby, ktoré stimulujú akupunktúrne body po celom tele a prispievajú tak k jeho relaxácii a regenerácii. Kombinácia horúcej vody, nadnášanie a hydromasáž súčasne zlepšuje krvný obeh, tlmí bolesti, uvoľňuje svaly a celé telo. Určite preto pri návšteve nevynechajte ani paradise jacuzzi. To, čo v inom wellness centre pod Tatrami určite nenájdete, je zátoka lásky. Romantické zákutia s masážnymi ležadlami sú ako stvorené pre lásku. Zátoka lásky je miestom, ktoré je korunou privátneho bazéna. Avšak, pozor! Vstup do zátoky lásky je len pre zamilovaných!

Nezabudnuteľný zážitok

Ak chcete svoje telo ďalej rozmaznávať, k dispozícii je aj masážne centrum. Relaxačná, aromatická, športová, indická, havajská. V AquaCity si môžete vybrať až z dvanástich druhov masáži a pod rukami špičkových masérov načerpať stratenú energiu a uvoľniť telo od stresu. Profesionálne služby, príjemné prostredie a masáže ušité na mieru sú cestou k zdraviu. Moderný a nadčasový dizajn celého wellness centra, efektné farebné osvetlenie i zlaté obklady v saunách ulahodia každému oku a zaručia nezabudnuteľný zážitok.

