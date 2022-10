Vracia sa svetová súťaž a festival animácií! Desiatky najlepších filmov premietnu po celom Slovensku

Tešiť sa môžu ľudia v krajských mestách aj v Hlohovci či Piešťanoch

Hlavným organizátorom podujatia je BIBIANA – medzinárodný dom umenia pre deti s podporou Ministerstva kultúry SR a záštitu nad festivalom prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová a primátor Bratislavy Matúš Vallo. O obľúbenosti a tiež o vysokej úrovni súťažného festivalu svedčí aj to, že tento rok sa prihlásilo viac ako 1 700 filmov z 97 krajín sveta.

Od svojho vzniku festival úzko spolupracuje s organizáciou UNICEF a od roku 2018 je súčasťou organizácie ECFA (Európskej asociácie filmov pre deti).

Aktuálny ročník BAB bude prebiehať hybridnou formou. Ako, to už hovorí programový riaditeľ festivalu Tomáš Danay: „Po pandemickom ročníku v roku 2020, keď sme boli odkázaní iba na online vysielanie, sa konečne naši diváci budú môcť posadiť do pohodlných kresiel kinosál a užiť si naše animáky na veľkom plátne. Aj pandémia však priniesla isté pozitíva a my sme zistili, že vďaka online vysielaniu môžeme poskytnúť možnosť vidieť naše animované filmy komukoľvek na Slovensku. Preto sme sa rozhodli, že tento rok sa festival uskutoční naživo – v kinách, ale zároveň aj online a na obrazovkách RTVS“. Dejiskom festivalu v Bratislave bude BIBIANA, Galéria UMELKA, kino Mladosť a Vysoká škola múzických umení. Pre divákov sú pripravené vybrané pásma aj vo viacerých partnerských mestách – Trnave, Hlohovci, Piešťanoch, Nitre, Martine, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach.

Na tohtoročný festival sa prihlásilo viac ako 1700 filmov z 97 krajín sveta. Výkonný výbor festivalu udelí Cenu Prix Klingsor za celoživotnú tvorbu zameranú na deti a Čestnú medailu Albína Brunovského za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu. Medzinárodná porota zložená z odborníkov z oblasti animovanej tvorby udelí: Cenu Viktora Kubala za najlepší krátky animovaný film, Cenu UNICEF za film s posolstvom OSN a Cenu Sv. Vojtecha pre režiséra animovaného filmu z krajín V4. Udelí aj samostatnú Cenu ECFA režisérovi animovaného filmu za najlepší európsky krátky film, ktorý bude zaradený do konečného hlasovania ECFA za Najlepší európsky film roka pre deti. Cena Literárneho fondu bude udelená najlepšiemu slovenskému tvorcovi. Detská porota udelí Cenu detského diváka za najlepší film. Novinkou aktuálneho ročníka je Cena Junior pre detského tvorcu animovaného filmu, ktorú udelí partner festivalu 365.bank.

„Vzťah k umeniu a kultúre je potrebné budovať od malička. Mladí ľudia sú tí, ktorí budú ich odkaz a posolstvá odovzdávať ďalej. Animovaný film sa dá vnímať aj ako spôsob, ktorým možno otvárať mnohé dôležité celospoločenské témy a prinášať ich zrozumiteľnou formou detskému divákovi. Môžu správnym spôsobom kultivovať a formovať názory na oblasti, ktoré sú pre ďalšie smerovanie našej spoločnosti kľúčové. Je preto dôležité, aby ich tvorcovia už od malička dostávali náležitý priestor, adekvátnu podporu, ale aj know-how, ktoré im umožnia v tvorbe filmu napredovať. Bienále animácie na to vytvára výbornú platformu, ktorá prináša pridanú hodnotu všetkým, ktorí sa v oblasti animovaného filmu angažujú. Od odbornej až po laickú verejnosť,“ hovorí Andrej Zaťko, CEO 365.bank.

Všetky ceny festivalu budú udelené a odovzdané na záverečnom ceremoniáli festivalu 7. októbra.

Festivalový týždeň ponúkne mimoriadne bohatý program. Súťažné a nesúťažné pásma, to najlepšie z medzinárodného festivalu animovaných filmov z Annecy, kolekciu japonských animovaných filmov každý večer obohatí premietanie celovečerných animovaných filmov. Diváci si budú môcť pozrieť filmy ako Myši idú do neba, anime Kráska a zviera, Kde je Anna Franková, Kvík pre najmenších divákov, Mnoho severov pre fanúšikov umeleckého animovaného filmu či slovenskú premiéru Websterovci vo filme.

BIBIANA pripravila aj atraktívne výstavy venované animovanej tvorbe. Výstava ANIMANIMALS je inšpirovaná rovnomenným nemeckým seriálom režisérky Julie Ocker. Výstava TRESKY PLESKY je venovaná slovenskému animovanému večerníčku Veroniky Zúbek Kocourkovej. Milovníkov počítačových hier určite poteší výstava CREAKS z dielne herného štúdia Amanita Design.

V Galérii Umelka budú ďalšie zaujímavé výstavy venované víťaznému filmu z minulého ročníka BAB – Šarkan od Martina Smatanu a jeho originálnym ilustráciám z knižky Rok dobrých správ. Na pôde Vysokej školy múzických umení je pripravená séria prednášok pod názvom Industry Forum powered by 365.bank pre študentov animovanej tvorby, ale aj pre verejnosť s významnými tvorcami animovaného filmu, ktorú prináša 365.bank. Prednášať bude napríklad legendárny japonský režisér Koji Yamamura, maďarský režisér Géza M. Tóth, nominovaný na Oskara, Julia Ocker, režisérka úspešného animovaného seriálu ANIMANIMALS, holandský režisér Hisko Hulsing. Súčasťou festivalu sú tradične aj tvorivé dielne animovaného filmu pre deti, ktoré budú viesť známi zahraniční lektori z filmového štúdia AAA z Annecy,

z Media Education Centre zo Srbska či z festivalu Animánie z Plzne.

BAB prináša na plátna slovenských kín, televíznych obrazoviek a do online priestoru to najlepšie zo sveta animácie. Filmy, ktoré sa počas festivalu premietajú, sú vyberané veľmi precízne a citlivo. Súťažné i nesúťažné pásma sú zostavované v spolupráci s odborníkmi, ktorí zohľadňujú výtvarnosť, tematiku, ale najmä výpovednú hodnotu filmových diel. „Dnešné médiá a hlavne internet je zaplavený množstvom nekvalitného, niekedy priam nebezpečného obsahu pre deti. Jedným z cieľov nášho festivalu je ukázať rodičom aj deťom, že existujú aj kvalitné alternatívy“, dodáva Tomáš Danay. Aj v tejto oblasti chce BIBIANA v zmysle svojho poslania inšpirovať, kultivovať, podnietiť deti a mládež rozmýšľať, vedieť si vybrať, samozrejme aj vzdelávať a podporovať mladých tvorcov...

Hlavným mediálnym partnerom podujatia je Rozhlas a televízia Slovenska. Autorkou vizuálu 16. ročníka BAB je Kris Saganová. Ambasádorkou podujatia je Dominika Kavaschová.

Vstup na premietanie všetkých filmov je voľný.

Súčasťou tlačovej správy sú informácie o nových výstavách v BIBIANE.

