Projekt LEVANDULOVÁ, kde sa bude spomínať na Hanu Hegerovú, je MIMORIADNE úspešný. POSLEDNÉ LÍSTKY na koncert v Bratislave!

Hana Hegerová a jej šansóny majú stále v srdciach fanúšikov privilegované miesto. O koncerty projektu Levandulová je taký obrovský záujem, až to zaskočilo organizátorov aj účinkujúcich. Rozhodli sa preto potešiť fanúšikov pridaním jedného koncertu v Bratislave 2.10. a aj na ten sú už len posledné miesta. Zuzana Kronerová, Richard Müller, Zuzana Mauréry, Lucia Šoralová sprievode Petra Maláska zaspievajú najkrajšie skladby z repertoáru prvej dámy česko-slovenského šansónu a ďalšie nádherné piesne z dielne autorskej dvojice Petr Hapka – Michal Horáček.

Hana Hegerová patrí dodnes medzi najobľúbenejšie české a slovenské speváčky všetkých čias. Jej šansóny stále dokážu oslovovať mladú aj staršiu generáciu fanúšikov aj preto, že v jej podaní sú mimoriadne pravdivé. Zuzana Kronerová, Richard Müller, Zuzana Mauréry a Lucia Šoralová zaspievajú jej najkrajšie šansóny, ale aj ďalšie nádherné piesne z dielne autorskej dvojice Petr Hapka – Michal Horáček, na koncertoch v rámci projektu Levandulová. Záujem je obrovský.

„Od začiatku som v kútiku duše veril, že by tento typ programu mohol byť úspešný, aj keď som som si nebol istý, ako veľmi covidové obdobie poznačí návštevnosť kultúrnych podujatí. Ukázalo sa však, že ľudia majú naozaj hlad po kvalitnej hudobnej produkcii a šansóny v podaní tejto konštelácie interpretov sľubujú skvelý kultúrny zážitok. Prišiel som s nápadom za Luciou, s ktorou sme dotvorili celkový dramaturgický zámer a výber interpretov vhodných pre tento typ piesní,“ vysvetlil autor myšlienky Juraj Kuchárek.

Väčšina zo spomínaných interpretov, ktorých bude na 5 koncertoch sprevádzať klavirista Petr Malásek, Hanu Hegerovú osobne poznala. Skvelá herečka a speváčka Zuzana Mauréry je trochu iný prípad, no k jej šansónom má špeciálny vzťah.

„Je generáciami dokázané, že existuje špecifický stav ľahkej melanchólie, hlbokého zúfalstva, krásy, estetickej márnosti a zvýšenej hladiny alkoholu, v ktorom si ľudia bez rozdielu veku pohlavia a politickej príslušnosti nahlas a dookola púšťajú piesne Hany Hegerovej. Nevieme, čo presne v tej chvíli prežívajú, ale dokážeme tomu rozumieť, pretože sme takú situáciu sami zažili. A pokiaľ nie, tak to príde. Takto to mám aj ja. S pani Hegerovou som sa osobne nikdy nestretla. Som obyčajná poslucháčka a návštevníčka jej koncertov ako väčšina z nás. To, že môžem spievať jej piesne, naviac s jej dlhoročným osobným klaviristom, je pre mňa neobyčajným darom,“ vyznala sa Zuzana Mauréry.

Zaspomínala si aj speváčka Lucia Šoralová: „Keď som asi ako 8 ročné dievčatko plakala pri počúvaní piesní Hany Hegerovej, mama sa ma spýtala prečo plačem, keď tým textom nemôžem rozumieť. Povedala som jej, že ich cítim. Nezáleží na tom, v ktorej časti pomyselnej vertikály ženského života sa práve nachádzam, som predsa jej súčasťou, a vnímam a cítim ju celú. Na tento pocit nikdy nezabudnem. Je to úplne iný pohľad na čas, než ako ho vnímajú dospelí ľudia. Neskôr som mala príležitosť stretnúť sa s pani Hegerovou, vidieť ju pri práci, a rozprávať sa s ňou, dokonca zaspievať k jej jubileu na komornom koncerte pre ňu a pár priateľov v Štúdiu Rubín v Prahe. Ďakujem za všetky tie momenty. Mám ich v sebe navždy.“

Keďže prvý bratislavský koncert v Starej tržnici sa vypredal mimoriadne rýchlo, organizátori pridali ďalší – v popoludňajších hodinách a aj na ten už ostávajú v predaji len posledné lístky. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť počuť šansóny tak, ako nikdy predtým.

„Pani Hegerovú a jej piesne považujem na Slovensku a v Česku za špičku vo svojom žánri. Sú to nádherné skladby, v jej podaní aj svetové šansóny majú osobitý prejav a silnú emóciu. Ja zrovna nepatrím medzi tých, ktorí si prechádzali rôzne životné obdobia na "Hegerovej piesňach", intenzívne ich počúvam až teraz, keďže sa musím naučiť repertoár, ale priznávam, že čím viac ich počúvam, tým viac ich neviem potom vypnúť z hlavy,“ uzatvoril Juraj Kuchárek.

Posledné vstupenky na koncert Levandulová 2.10. v Bratislave nájdete v sieti Predpredaj.sk alebo v každom Telekom centre.

