Kronerová OTVORENE o vzťahu: 39. výročie manželstva a… Vďaka tomuto to STÁLE FUNGUJE!

Zuzana Kronerová (Zdroj: Maarty von B)

BRATISLAVA - Uznávaná slovenská herečka Zuzana Kronerová vie, ako na to. So svojím manželom tento rok oslávili 39. výročie a prezradila nám kľúč k úspešnému dlhotrvajúcemu vzťahu. Toto je recept na úspech!

Nezhody, hádky, časté výmeny názorov a v tom najhoršom rozchod. V dnešnej dobe stále častejšie mladým ľuďom vzťah skôr škrípe, ako rozkvitá. Tento fakt vníma aj slovenská herečka Zuzana Kronerová, ktorú sme nedávno zastihli v rámci pripravovaného filmového Festivalu inakosti. Jej sa však našťastie tento problém zďaleka netýka, práve naopak.

Zuzana Kronerová a Richard Stanke (Zdroj: Tibor Géci)

Pre topky.sk prezradila, vďaka čomu je stále vo funkčnom a prosperujúcom vzťahu so svojím manželom Milanom, s ktorým tento rok oslávili krásne 39. výročie ich spolunažívania. Čo je tým kľúčom k spoločnému šťastiu?

„Presne tá tolerantnosť, o ktorej som hovorila a nesmierne prínosný je zmysel pre humor vo vzťahu, keď sa hlavne človek sám neberie vážne. To je dôležité. Ale musí brať vážne toho druhého a počúvať ho a nesnažiť sa ho prerábať na svoj obraz. To je veľmi dôležité. To by som odkázala mladým párom,“ povedala herečka.

Nuž, veru viacerí by si mohli z nej zobrať príklad a nielen ohľadom spomínanej tolerantnosti, ktorá je Zuzane veľmi blízka. Veď nie nadarmo je patrónkou spomínaného festivalu už 15 rokov. Viac sa však už dozviete v našom videu.