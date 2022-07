Úspešné weby majú pevné základy. SEO odborník a jeho pracovná činnosť

Väčšine ľudí je jasné, že SEO špecialista bude najskôr pracovať s počítačom a teda ho akosi okolitý reálny svet veľmi zaujímať nebude. Ono to tak celkom pravda nie je. Rovnako tak ako si myslieť, že sa jedná o zbytočnú profesiu. Ako to skutočne je, to nám odpovie kompetentná osoba.

Ako SEO špecialista odvádzate skvelé výsledky. Mohli by ste nám priblížiť, v čom spočíva vaša práca?

Keby som to mal krátko zhrnúť, tak rozhodne každý vie, čo sú webové stránky. Čím ďalej viac ľudí sa pohybuje naprieč internetom, takže to zase nie je neznámy pojem. Je ale pravdou, že mnohí si ťažko spoja SEO špecialistu s webmi. Ten pomáha týmto webovým stránkam a samozrejme tým aj firmám alebo podnikajúcim osobám. Weby musia byť v prvom rade vidieť a tým budú mať návštevnosť. Preto ich každý ľahko vyhľadá a budú úspešné, najmä vo výsledkoch vyhľadávania na Google alebo Zozname.

Tak to ale neznie nijako zložito. Alebo sa mýlim?

Aby som bol úprimný, tak to zase až také jednoduché nie je. Je potrebné využiť k úspešným výsledkom celý rad metód, postupov, stratégií, nástrojov a podniknúť mnoho ďalších aktivít. Celkovo web musí spĺňať isté parametre a byť v perfektnom stave, aby klient dosiahol svoje predstavy. Nesmie rozhodne chýbať obsahová časť, ktorá upúta pozornosť užívateľov a je teda zaujímavá aj pre samotné vyhľadávače. Veľmi dôležité je, aby tu napríklad bolo aj prepojenie z iných, odlišných stránok.

Vyzerá to, že som aj ja mal veľmi skreslenú predstavu. Môžete mi ešte prezradiť, čomu sa najviac venujete?

Tak úplne najviac našim klientom. Nevytvárame naše predstavy, ale ich a my im dávame len tú správnu šťavu pre existenciu. Ale inak vás budú skôr zaujímať aktivity ohľadom webových stránok. Je to celý rad činností. Analýzy a audity, vytvárame plány, teda istú stratégiu, ako postupovať, aby bol výsledok efektívny. Všeobecne musíme byť pripravení na to, že budeme tvoriť, teda sem patrí copywriting a práca s obsahom. Ďalej vyhodnocujeme podľa grafov a čísel priebehy práce. A to zďaleka nie je všetko. Web musí byť v perfektnom technickom stave. Je to skutočne zaujímavá a rovnako aj náročná práca.

Pre vlastníkov webových stránok je nesmierne dôležitá samotná návštevnosť používateľov internetu. Na prvý pohľad to vyzerá, že sa táto udalosť nedá zmeniť.

