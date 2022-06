Najkrajšie slovenské ľudové piesne spletené do najväčšej folklórnej show na Slovensku ukážu hudobné aranžmány, ktoré vás doslova pohltia

Ak milujete nové hudobné prevedenia známych piesní, potom je veľkolepý slovenský galakoncert FOLKLÓR VO FRAKU s viac ako 100 špičkovými umelcami na pódiu to “správne ľudové” pre vás.

Najkrajšie slovenské ľudové piesne za sprievodu hudobného orchestru SLOVENSKÍ SYMFONICI pod taktovkou dirigenta Adriana KOKOŠA, speváckeho zboru LÚČNICA vám odspievajú špičkoví slovenskí interpreti a kapely.

Šarm, hudobný talent a charizmu predvedie Katarína KNECHTOVÁ , Miroslav DVORSKÝ, Adriana KUČEROVÁ, Filip TÚMA, Adrián DUFINEC a kapela ICONITO, kapela SOKOLY, a mnohí iní…

Amfiteátre v Zemplínskej Šírave, Nitre, Banskej Bystrici a napokon aj Bratislava budú nabité tým pravým slovenským, tradične netradičným folklórom pod hviezdnym letným nebom. O neodmysliteľnú zábavu sa postará aj obľúbený moderátor Štefan SKRÚCANÝ.

Slovenské turné začíname už 26. júna v Amfiteátri Zemplínska Šírava.

No a keďže príležitosti by sa mali využiť, máme pre vás hneď jednu k Medzinárodnému Dňu detí, kedy si vstupenky na ktorýkoľvek koncert slovenského turné FOLKLÓR VO FRAKU môžete zakúpiť v 16% ZĽAVE. Stačí pri nákupe zadať kód: Det1.6 a je to vaše!

Vstupenky v 16% zľave si zakúpite len počas 1.6. 2022 na Predpredaj.sk.

