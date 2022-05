Sociálne siete ovládajú mladí lepšie ako my. Ich nástrahy ale nepoznajú

Internet a nové technológie sú neoddeliteľnou súčasťou života detí. V tejto oblasti sú často šikovnejšie a zdatnejšie, ako dospelí, no nástrah v online svete je množstvo. Jednou z najväčších predstavujú sociálne siete. Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat, WhatsApp, You Tube, Discord, Twitch, Zoom, Only Fans, Omegle či zoznamky Tinder a Badoo, tieto spomenuté sociálne siete patria medzi deťmi a mladými ľuďmi k najobľúbenejším. Že ste o polovici z nich ani netušili? Vaše deti rozhodne áno! Čo si ale veľmi pravdepodobne neuvedomujú sú možné riziká.

Spoločným nebezpečným faktorom sietí ako Facebook či Instagram je oversharing. Tento pojem znamená nadmerné zdieľanie svojho života a často aj jeho častí, ktoré by mali ostať pred online svetom ukryté. Deti by mali rozumieť tomu, že napríklad fotky, ktoré zdieľali so zámerom pobaviť svojich priateľov, si môže niekto stiahnuť a využiť úplne iným spôsobom, obzvlášť, ak je ich profil verejný. Ďalším aspektom je nízke sebavedomie a depresia v dôsledku obsahu na týchto sieťach. Ich užívatelia na ne dávajú obsah, na ktorom všetko pôsobí dokonalo. Na mladých ľudí to potom môže pôsobiť skľučujúco. Keďže ich životy také ideálne nie sú, myslia si, že v niečom zlyhali. Do popredia sa čoraz viac dostáva globálna video komunita Tik Tok, v ktorej používatelia vytvárajú a zdieľajú krátke videoklipy. Práve na tejto sieti sa často objavujú rôzne výzvy, nie všetky však majú pozitívny charakter. Niektoré môžu dokonca vážne narušiť zdravie. Komunikujte s deťmi primerane ich veku, pýtajte sa ich a nechajte ich vysvetliť, o čom daná sociálna sieť je.

Hoci je pri online zoznamkách dolná hranica pre používateľov určená na 18 rokov, oficiálne štatistiky Tinderu z roku 2015 hovoria až o 30% používateľov pod vekom plnoletosti. Hovorte preto s mladými ľuďmi o tom, aký obsah by nemali zdieľať a tiež ich upozornite na možné riziká osobného stretnutia s „online známosťou“. Na streamovacej platforme Netflix sa pred časom objavil dokument, ktorý odhaľuje Tinder podvodníka. Ten svojou schémou lží pripravil ženy o státisíce eur.

O bezpečnosti na internete a cenných radách, ako mládeži pomôcť, aby boli online v bezpečí, sa venovalo druhé vydanie Festivalu pre dušu. Súčasťou podujatia bol aj krst unikátnej príručky Bez nástrah online, ktorú napísali Zuzana Juráneková a Marek Madro z IPčka a vydali v spolupráci s Orange Slovensko. Kúskami z klávesníc ju pokrstila známa moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová. Tohto sprievodcu online svetom pre dospelých, korí chcú spolu s deťmi spoznávať internet bez nástrah, si môžete kúpiť v kníhkupectvách po celom Slovenku. Cenné rady o tom, ako zvládať riziká internetu nájdete aj na www.beznastrah.online.

