Skupina HEX odštartovala klubové turné a roztancovala Piešťany a Bratislavu!

Skupina HEX odštartovala odkladané a očakávané klubové turné! Fefe, Yxo, Šarkan a Tybyke zahrali v Piešťanoch a v Bratislave a naplno si to užili! Najväčšie hity, chuťovky aj nové skladby roztancovali fanúšikov, ktorí sa odmenili fantastickou atmosférou! BACK TO THE CLUBS TOUR pokračuje po celom Slovensku, nenechajte si ujsť koncerty kultovej kapely 22.4. v Malackách, 23.4. v Trenčíne, 28.4. v Martine a 29.4. v Prešove!

Úžasná energia, tancujúce publikum a standing ovation! Tak vyzerali prvé dva koncerty klubového turné skupiny HEX!

„Po veľmi dlhej dobe sme hrali konečne živý koncert a bolo to niečo fantastické. Ľudia boli úžasní a my sme si to totálne užili. Ale musím priznať, že som mal celkom veľkú trému, zdalo sa mi, akoby sme len začínali a že je to náš prvý koncert v histórii. Všetko však dopadlo výborne a fanúšikovia boli naozaj skvelí. Výborná atmosféra a veľká radosť hneď z prvého koncertu v Piešťanoch,“ neskrýval radosť Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

Skupina HEX si so sebou na turné zobrala mladé kapely, ktoré vybrali fanúšikovia hlasovaním. V klube Žiwell v Piešťanoch si s HEXom zahrala nitrianska funky skupina Sematam. HEXáci sa veľmi tešia z hostí, ktorí prijali pozvanie a veľmi si vážia, že ani jedna z kapiel účinkovanie nezrušila ani po dvoch rokoch čakania.

„Naozaj nás veľmi potešilo, že ľudia, ktorí si kúpili pred vyše dvoma rokmi lístky, tak skoro nikto ich nevrátil. A po koncerte nám hovorili, že ich dva roky mali na chladničke pod magnetkou alebo odložené v zásuvke. A čakali kedy príde tento večer a kedy sa znova stretneme. A koncert bol naozaj veľmi rodinný a presne preto sme vlastne pred dvoma rokmi zvolí kluby. Chceli sme si zahrať tam, kde sem kedysi začínali a ukázalo sa to ako celkom dobrý ťah. Boli sme tak s fanúšikmi blízko seba a navzájom sme si to užívali,“ hovorí Yxo.

Chalani odpálili hity Keď sme sami, Snežný pluh, Maťo a Linda či V piatok podvečer a zahrali aj dve nové skladby. Zaradili aj piesne zo starších albumov, ktoré práve vychádzajú v reedícii. HEXáci si špeciálne užili koncert v Bratislave, kde si spolu s nimi zaspieval aj kamarát Lasky z Pary.

„Bratislava je naše rodné mesto, máme tu najväčšiu fanúšikovskú základňu, bolo to fantastické. Hrali sme v legendárnom V klube, kde sa začala história slovenskej populárnej hudby. Vystúpili tu tie najväčšie legendy či už Prúdy alebo Meky Žbirka. Takže sme zažili aj mierny sentiment, ale hlavne úžasnú atmosféru. V Bratislave s nami zahrala skupina Parketový Lev, ktorá Véčko perfektne rozohriala svojím energickým rockom,“ prezradil Yxo.

Martin "Fefe" Žúži, Tomáš "Yxo" Dohňanský, Tibor "Tybyke" Szabados, Peter "Šarkan" Novák a Ladislav Tvrdý sa teraz tešía do ďalších miest, ktoré ich na turné čakajú.

„Dnes hráme v Malackách, zajtra v Trenčíne a na budúci týždeň nás čaká Martin a Prešov. Nevylučujeme, že si koncerty na jeseň zopakujeme v ďalších mestách. Keď sa skončí turné, tak začneme hrať letné open air akcie. Najbližšie si zahráme v Bratislave na bratislavskom Majálese 6. mája ako headlineri celého večera. A samozrejme tešíme sa opäť aj do štúdia, kde pomaly dorábame nové pesničky, ktoré by mohli už tento rok vyjsť na novom albume skupiny HEX,“ uzatvára Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

Nenechajte si ujsť nášup energie v podaní kapely HEX na turné BACK TO THE CLUBS TOUR. Vstupenky si môžete kúpiť na Predpredaj.sk.



HEX BACK TO THE CLUBS TOUR 2022



20. 4. - Piešťany, Žiwell, hosť Sematam

21. 4. - Bratislava, V-klub, hosť Parketový Lev

22. 4. - Malacky, Sokolovňa, hosť Ending

23. 4. - Trenčín, Klub Lúč, hosť Fuera Fondo

28. 4. - Martin, Barmuseum, hosť Virvar

29. 4. - Prešov, Stromoradie, hosť The Spants

Informácie o skupine nájdete na http://www.hex.sk/ a https://www.facebook.com/HEXOFFICIAL/?fref=ts .

