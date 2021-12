mBank odmeňuje nových aj súčasných klientov. Viete, ako môžete získať 30 EUR?

Ak ste klientom mBank, odporučte vášmu známemu, aby si v mobilnej aplikácii mBank založil do 23. decembra bežný účet mKonto. Ako promo kód musí uviesť vaše telefónne číslo v správnom tvare, ktoré máte v mBank registrované. Do jedného týždňa od založenia účtu si nahrá platobnú kartu do mobilu, smart hodiniek či fitnes náramku a následne obaja na svoj účet získate po 30 EUR. Viac informácií o kampani nájdete na webe mBank.

V prípade, že zatiaľ nie ste klientom mBank a chcete si založiť účet na odporúčanie známeho, aby ste získali finančný bonus, stiahnite si aplikáciu mBank. O svoj nový účet mKonto požiadajte do 23. decembra priamo v mobilnej aplikácii a do poľa promo kód nezabudnite uviesť telefónne číslo známeho, ktorý vám mKonto odporučil v tvare 00421XXXXXXXXX. Zároveň je potrebné si požiadať aj o kartu k účtu. Do 7 kalendárnych dní od založenia účtu si nahrajte platobnú kartu do mobilu, smart hodiniek alebo fitnes náramku. Po splnení týchto krokov získate odmenu 30 EUR nielen vy, ale aj váš známy. Viac informácií a presný návod ako postupovať nájdete na webe mBank.

Odmenu za odporúčanie získa prvých 1 000 najrýchlejších a je možné ju získať len za jedného klienta, ktorý splní všetky vyššie uvedené podmienky. Nezabudnite, že na získanie odmeny pre oboch z vás je potrebné uviesť správne telefónne číslo vášho známeho, ktorý vám mKonto odporučil a ktoré má registrované v mBank.

mBank ako jedna z mála slovenských bánk už od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu ponúka svojim klientom vedenie účtu mKonto úplne zdarma, bez akýchkoľvek podmienok. Výhodou účtu mKonto od mBank je napríklad aj to, že výbery z bankomatov na území Slovenska i v zahraničí vo výške minimálne 70 EUR (alebo ekvivalent cudzej meny) sú bez poplatku a zdarma sú aj všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby, trvalé platby a inkasá.

Po založení účtu mKonto môžu klienti banky využívať všetky najnovšie formy spravovania svojich financií prostredníctvom kvalitného internet bankingu či prepracovanej mobilnej aplikácie, vďaka ktorej majú svoje financie neustále pod kontrolou. Banka tak dlhodobo napĺňa svoju filozofiu zjednodušovať život svojich klientov, aby mohli venovať viac času svojmu súkromiu a menej ho strávili pri bankových operáciách.

