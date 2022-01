Olejový filter motora: Ako a kedy ho vymeniť

Dobre udržiavaný mazací systém je základnou požiadavkou pre zdravý motor, pretože chráni jeho kritické pohyblivé časti pred všemožnými problémami. Dodáva olej do ložísk vačkového a kľukového hriadeľa, ventilov, piestnych krúžkov, rozvodovej tyčí a mnohých ďalších komponentov. Tým sa zabraňuje treniu vznikajúcemu pri kontakte kovu s kovom, ako aj poškodeniu a strate výkonu, ktoré sú s tým spojené. Motorový olej pôsobí aj ako vnútorný čistiaci prostriedok tým, že priťahuje pozostatky spaľovania a iné nečistoty. No po určitom čase sa mazivo rozkladá, klesá jeho prietok a vytvárajú sa karbónové usadeniny. Bez pravidelného prívodu čistého oleja sa motor zadrie a nakoniec úplne prestane fungovať. Rutinné výmeny oleja a filtrov sú preto dôležitou časťou údržby motora. Tento článok sa zaoberá tým, ako a kedy by sa tieto práce mali vykonávať.

Na čo slúži olejový filter?

Olej by bez filtra dlho nevydržal. Úlohou filtra je vytriediť všetky nečistoty, zastaviť vnikanie špiny, prachu a kovových častíc a úlomkov do systému motora. Tieto častice by totiž mohli spôsobiť nebezpečné upchatie a poškodenie systému. Najmä zablokované piesty motora si vyžadujú nákladné opravy. Ak sa však samotný filter príliš zanesie, do motora sa bude dodávať znečistený olej a tlak v systéme sa tak zníži.

Ako často by sa mal meniť motorový olej a filter?

Uistite sa, že skontrolujete intervaly uvedené výrobcom vozidla v návode na obsluhu vášho auta. Väčšina výrobcov vám odporučí ich vymeniť oba súčasne, čím zabezpečíte plynulú prevádzku a predĺžite životnosť motora. Kedysi bol štandardný interval výmeny oleja približne každých 5 000 kilometrov, moderné mazivá však vydržia oveľa dlhšie. V súčasnosti sa odporúčané intervaly zvyčajne pohybujú v rozmedzí 8 000 až 12 000 kilometrov.

Veľa nových modelov je vybavených systémami monitorovania životnosti oleja, ktoré majiteľa informujú o zhoršení kvality oleja. U starších systémov sa spravidla vychádza z počtu najazdených kilometrov a doby, počas ktorej sa mazivo používalo. Pokiaľ ste nedávno kúpili staré ojazdené vozidlo, odporúčame vám, aby ste olej vymenili ihneď, ak si nie ste istí, kedy sa to naposledy urobilo. Ak je staršie vozidlo vystavené extrémnym jazdným podmienkam, ako sú mimoriadne vysoké či nízke teploty alebo veľké zaťaženie, intervaly treba primerane skrátiť.

Svojpomocná výmena oleja

Budete potrebovať nasledujúce vybavenie:

Zdvíhaciu plošinu, rampy alebo zdvihák (aspoň jeden) a podpery pod auto

Nový olejový filter

Nový motorový olej

Nádoba na zachytávanie kvapaliny (napr. olejová vaňa alebo vedro)

Nástrčný kľúč

Nastaviteľný kľúč

Kľúč na olejový filter

Nové tesnenie

Lievik

Staré handry

Jednoduchý návod krok za krokom:

Upozornenie: Pri manipulácii s komponentmi nezabudnite nosiť ochranné rukavice, aby ste sa vyhli popáleninám alebo iným zraneniam.

Predtým, ako začnete pracovať, sa krátko prejdite vozidlom, aby ste mierne zahriali motor. Olej sa tak zriedi a neskôr sa bude dať ľahšie vypustiť. Na tento účel si nájdite bezpečnú, hladkú plochu, napríklad garáž alebo rovnú príjazdovú cestu. Následne zdvihnite vozidlo a zaistite ho pomocou príslušného zariadenia. Potom musíte nájsť vypúšťaciu zátku, ktorá sa zvyčajne nachádza pod olejovou vaňou pod motorom. Keď ju nájdete, umiestnite nádobu priamo pod ňu a potom uvoľnite vypúšťaciu zátku pomocou nástrčného kľúča. Až potom pomaly ručne odstráňte zátku. Pozor: Olej môže byť veľmi horúci a bude rýchlo vytekať. Po odstránení starého oleja vyhľadajte filter. Odskrutkujte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek pomocou kľúča a vytiahnite ho rukou. Dávajte pozor, aby ste nevyliali zvyšný olej vo filtri. Mali by ste ho vyprázdniť do vhodnej nádoby. Pred inštaláciou nového filtra namažte nové tesnenie na hornej strane filtra malým množstvom čerstvého oleja. Pomôže to zabrániť úniku oleja. Nasaďte ho a opatrne ho ručne utiahnite. Potom utrite oblasť okolo vypúšťacej zátky, aby ste z povrchu odstránili zvyšky oleja. Vymeňte tesnenie vypúšťacej zátky a pomocou nastaviteľného kľúča zátku opäť namontujte. Teraz môžete začať nalievať nový olej. Uistite sa, že používate správny produkt a skontrolujte odporúčania výrobcu vozidla. Odstráňte uzáver oleja a začnite nalievať olej pomocou lievika. Nasaďte späť uzáver plniaceho hrdla oleja a vyčistite prípadne rozliaty olej. Naštartujte motor a nechajte ho bežať 30 až 60 sekúnd, aby sa nové mazivo dostalo do obehu. Potom počkajte niekoľko minút a skontrolujte hladinu motorového oleja pri vypnutom vozidle. Vyčistite meradlo pomocou utierky alebo handry, ktorá nepúšťa vlákna, a vložte ho späť do nádrže. Vytiahnite ho znovu, aby ste zistili hladinu oleja. V prípade potreby pridajte malé množstvo oleja a zakaždým skontrolujte hladinu. Takto postupujte, kým olej nedosiahne značku "plno". Ako posledný krok naskrutkujte späť uzáver, upratajte pracovný priestor a urobte skúšobnú jazdu. Následne môžete ešte posledný raz preveriť hladinu oleja.

