Po úspešnej premiére zažije Bratislava a okolie opäť atmosféru L´etape Slovakia by Tour de France

Po úspešnej tohtoročnej augustovej premiére cyklistického podujatia pre širokú verejnosť organizovanej podľa vzoru etapy na legendárnej Tour de France, zažije Slovensko opäť pravú cyklistickú atmosféru. Organizátori podujatia spustili registráciu na 2. ročník L’Etape Slovakia by Tour de France.

Licencovaný produkt organizátora Tour de France, spoločnosti Amaury Sport Organisation, vlastní na Slovensku agentúra BE COOL, s. r. o. Podujatie sa v roku 2022 uskutoční predbežne v 19 krajinách celého sveta. Slovensko a Bratislava sa ocitnú medzi vybranými lokalitami už druhý rok za sebou.

Na premiérovom ročník sa počas víkendu 21. a 22. 8. 2021 zúčastnilo 650 pretekárov. Organizátori veria, že v nadväznosti na postupne sa uvoľňujúce opatrenia sa im podarí osloviť aj viac zahraničných jazdcov a na štart niektorej zo 4 disciplín podujatia sa postaví viac ako 1000 pretekárov.

Program podujatia bude opäť bohatý a pre každého fanúšika cyklistiky:

v sobotu 20. 8. sa uskutočnia detské preteky a nesúťažná Family Ride (20 km)

v nedeľu 21. 8. podujatie vyvrcholí hlavnými pretekmi dospelých:

RACE (predbežne 117 km)

a

RIDE (65 km)

„Sme veľmi radi, že sa nám prvý ročník vydaril, priniesli sme na Slovensko netradičný formát pretekov, ktorý si získava v celom svete čoraz väčšiu obľubu. Kvalitná premiéra nám súčasne nasadila organizačnú latku i očakávania vysoko, budeme ich chcieť opäť posunúť na vyššiu úroveň,“ predstavil úvodné plány riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič.

Po výborných reakciách zástupcov samosprávy jednotlivých miest a obcí, kadiaľ viedla trasa 1. ročníka, a dobrej spolupráci s Políciou SR, Lesmi SR a Mestskými lesmi v Bratislave, sa organizátori predbežne rozhodli ponechať aj pre 2. ročník podujatia totožnú trasu. Pracujú však na miernych oživeniach a ešte väčšom zvýšení atraktívnosti trate pre cyklistov aj divákov.

„Prvý ročník bol veľká výzva. Trochu sme tušili, že na nás bude veľká zodpovednosť, aby sme dodržali vysoký štandard kontrolovaný A.S.O. a tiež splnili očakávania štartujúcich. Po pretekoch sme mohli zhodnotiť, že sa nám to podarilo. Ale obhajoba je vždy ťažšia a očakávania väčšie. Ja osobne verím, že s tímom zapálených ľudí okolo L‘Etape Slovakia sa nám to podarí a posunieme úroveň ešte vyššie,“ skonštatoval Peter Doležal, športový riaditeľ podujatia.

Registrácia na 2. ročník L’Etape Slovakia by Tour de France už bola spustená na Predpredaj.sk. V septembrovej predregistrácii sa do prihlasovacieho systému nahlásilo 310 pretekárov. Organizátori sa snažia oceniť verných pretekárov, a preto každý z predregistrovaných môže využiť 10% zľavu zo štartovného a to nielen pre seba, ale aj pre jedného svojho kamaráta.

„Teší ma, že môžeme z pozície generálneho partnera otvoriť druhú sezónu tohto jedinečného svetového podujatia a sprostredkovať ho tak slovenským fanúšikom. Som presvedčený, že opäť budeme svedkami strhujúcej atmosféry a skvelých športových výkonov a nadviažeme tak na vlaňajší veľmi vydarený prvý ročník L´Etape na Slovensku. Značka ŠKODA má cyklistiku vo svojej DNA, pričom dlhodobo podporuje amatérskych aj profesionálnych cyklistov u nás i v zahraničí. Okrem toho, že sme dlhoročným partnerom cestnej cyklistiky na legendárnej Tour de France a Vuelte či domáceho podujatia Okolo Slovenska, hrdo podporujeme aj hobby MTB bikerov v rámci ŠKODA BIKE OPEN TOUR či Detskej tour Petra Sagana,“ hovorí Roman Rajtár, vedúci marketingu ŠKODA AUTO Slovensko.

Príprava na 2. ročník sa spustením registrácie už oficiálne začala, postupne sa začnú stupňovať aj aktivity smerujúce k samotnému podujatiu. Od apríla sa všetci jazdci môžu tešiť na obľúbené spoločné víkendové tréningy. Počas prípravy sa budú organizátori venovať opäť aj edukácii jazdcov a osvete. Ambasádormi podujatia budú aj v druhom ročníku podujatia bývalí skvelí cyklisti bratia Peter a Martin Velitsovci, ktorí sa na prvom ročníku aj aktívne zúčastnili a svojim skúsenosťami a radami výrazne prispeli k bezproblémovému priebehu podujatia.

Viac informácií nájdete aj na vynovenej stránke podujatia slovakia.letapebytourdefrance.com alebo letapeslovakia.sk., prípadne na sociálnych sieťach FB a IG. Registráciu nájdete na Predpredaj.sk .

FAKTY Z L’ETAPE SLOVAKIA BY TOUR DE FRANCE 2021

RACE (117 km)

MUŽI: 1. Ronald Kuba 3:18:48,8 h, 2. Ján Andrej Cully 3:18:48,9, 3. Martin Kostelničák 3:18:52,7

ŽENY: 1. Marianna Findrová 3:45:03,3 h, 2. Martina Hudáková 3:59:13,8, 3. Barbora Šuchová 4:07:07,2

RIDE (65 km)

MUŽI: 1. Tomáš Greschner1:55:21,7 h, 2. Matej Krištín 1:58:28,9, 3. Marek Kapusta 1:58:31,2

ŽENY: 1. Lívia Štofilová 2:12:49,6 h, 2. Andrea Dobišová 2:13:51,6, 3. Jana Škanderová 2:14:00,9

