Svetový pohár v parkúre: Miliónové kone z celého sveta si zmerajú sily na nábreží Dunaja!

„Mojím snom a želaním bolo vrátiť skokovú tradíciu do Bratislavy. Každý rok sa snažíme priniesť nové a netradičné športové podujatia,“ povedal pre topky.sk hlavný organizátor Peter Pukalovič, pre ktorého zorganizovať tak výnimočný pretek bola náročná výzva. Spolu s Róbertom Pálom, ktorý je pojem v konskom svete, presvedčili ľudí zo Svetovej federácie. Tých nadchlo aj prostredie a priestor na Tyršovom nábreží. „Ľudia budú sedieť pri Dunaji, pozerať sa na preteky koní a zároveň na dominanty Bratislavy. Tyršák nám preto prišiel ako dokonalé riešenie,“ hovorí Peter Pukalovič. Jeho ambíciou je zorganizovať preteky na svetovej úrovni porovnateľné s Nice, Monakom, či Parížom, kde časť svetovej série sa koná priamo pod Eiffelovou vežou.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Pixabay

Pukalovič: Alfou omegou je terén!

Najväčšou výzvou pre organizátorov bude zabezpečiť vhodný a dokonalý povrch pre najlepších konských šampiónov z celého sveta. „Povrch ma niekoľko systémových ukladaní. Laserovo musíme zrovnať povrch, aby bol úplne rovný. Na vyrovnanú zem sa potom ukladá špeciálna guma a nakoniec piesok,“ vysvetľuje Pukalovič. Nejde však o hocijaký piesok, ale o správnu kombináciu troch rôznych druhov. Preto dodávateľov majú z celej Európy. Pred vyše mesiacom ho začali mixovať a skúšať správnu konzistenciu. „Potom ho budeme zvážať asi 50 kamiónmi a následne ukladať na plochu. Povrch je alfou omegou celého podujatia. Do Bratislavy sa prídu predstaviť miliónové kone. Sú to šampióni, ktorí potrebujú skutočne najlepší povrch,“ zdôrazňuje Peter Pukalovič. Preto mnohých neprekvapí, že najväčšiu časť výdavkov pohltí povrch a jeho úprava. Ide o státisíce Eur. Celkový badžet sa podľa neho už teraz šplhá k 800-tisícom eur.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Zaujímavosťou pripravovaného podujatia je aj meno Uliana Vezzaniho. Tento Talian je skutočným pojmom. Doteraz pracoval na najprestížnejších jazdeckých podujatiach po celom svete. Od olympijských hier až po Svetové jazdecké hry. A parkúr bude stavať aj na Tyršovom nábreží. Prostredie ho rovnako očarilo ako komisárov Svetovej federácie.

Okrem povrchu bude pre organizátorov veľkou výzvou postaviť tribúny pre vyše 1500 divákov, vrátane VIP lóži. Potrebné bude vybudovať aj zázemie - stajne pre kone s rozlohou 9 tisíc metrov štvorcových. Tie by mali stáť na pozemkoch bývalého štadióna Artmedie.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Podujatie, ktoré sa bude konať od 19. mája do 22. mája sľubuje už teraz bohatý sprievodný program pre deti aj dospelých. Od jazdy na koňoch pre najmenších, vozenie na kočoch, konské pólo až po sledovanie parkúrových pretekov miliónových koní s jazdcami. Rovnako zaujímavý pre divákov bude aj voltíž (akrobatické a gymnastické cvičenie vykonávané na cválajúcom koni, pozn.red.) a drezúra.

A najlepšia správa na záver! „Rozhodli sme sa, že podujatie bude bez vstupeniek. Bude pre všetkých zadarmo. Pandémia nás všetkých poznačila a my sme sa rozhodli, že chceme urobiť veľkolepý festival, kde si to môžu užiť celé rodiny počas celých dní,“ dodal na záver Peter Pukalovič. Práve on so svojím bratom už niekoľko rokov organizujú v Bratislave ČSOB Maratón. Minulý rok sa im podarilo dotiahnuť aj Tour de France na Slovensko.