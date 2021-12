Registrácia na 17. ročník ČSOB Bratislava Marathon je spustená - pobeží sa v prvý aprílový víkend

Netradične, len s odstupom sedem mesiacov od skončenia doposiaľ posledného 16. ročníka, ktorý sa v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie uskutočnil v prvý septembrový víkend 2021, sa bežci z celého sveta postavia opäť na štart maratónskeho bežeckého festivalu v centre Bratislavy.

V prvý aprílový víkend, 2. a 3. 4. 2022, Bratislavu opäť rozbehajú bežci všetkých vekových a výkonnostných kategórií.

Registráciu spustili organizátori zámerne pred vianočnými sviatkami. Chcú tak vyslať aj takýmto spôsobom signál a nádej, že športový život a bežecké podujatia tak, ako si na ne v posledných rokoch zvykli tisícky bežcov, opäť rozžiaria ulice našich miest.

„V týchto pre šport neľahkých časoch chceme dať ľuďom nádej a motiváciu, aby sa neustále pripravovali a venovali športu, lebo je to určite niečo, čo každému z nás pomôže vyrovnať sa s aktuálnou situáciou - nielen z fyzickej stránky, ale aj duševnej či psychickej,“ vyjadril nádej a optimizmus do jarných mesiacov riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič.

„Pevne veríme, že ČSOB Bratislava Marathon bude opäť veľký sviatok, na ktorý sa budú bežci tešiť, a bude ich inšpirovať v zimnej príprave. Radi by sme na jar zorganizovali podujatie v celej šírke disciplín a k tomu bohatý sprievodný program tak, ako si ho bežci v posledných rokoch veľmi obľúbili,“ doplnil Peter Pukalovič, výkonný a marketingový riaditeľ podujatia.

Generálnym partnerom podujatia je už tradične ČSOB, ktorej partnerstvo je už 15 rokov spojené s podujatím nielen v názve podujatia, ale aj množstvom aktivít pre pretekárov.

„Som presvedčený o tom, že najbližší ročník bude ako žiadny iný. Nie len preto, lebo oslávime 15 rokov skvelej spolupráce a partnerstva pri organizovaní ČSOB Bratislava Marathon, ale najmä preto, lebo nám všetkým veľmi chýba návrat do normálu, ktorého súčasťou sú aj takéto podujatia. Teším sa na stretnutie na štarte a dovtedy si dávajme všetci pozor, lebo to je ten základný predpoklad na to, aby sa nám želanie splnilo,“ uviedol Daniel Kollár, generálny riaditeľ ČSOB.

So spustením registrácie pripravili organizátori pre bežcov aj viacero prekvapení a noviniek. Prvou bude „adventný bežecký kalendár“, kde bežci budú môcť od prvého decembrového dňa súťažiť o zaujímavé športové ceny.

Klienti ČSOB Finančnej skupiny sa môžu už tradične tešiť na 30% zľavy na štartovnom. To je pre rok 2022 rozdelené do 3 úrovní, najvýhodnejšie platí pri prihlásení sa do 31. 12. 2021. Klienti poisťovne Dôvera budú mať opäť možnosť využiť dvoj a štvoreurovú zľavu na štartovnom v disciplínach maratón, polmaratón, desiatka a minimaratón.

Kráľovskou disciplínou podujatia bude už tradične maratón, organizátori si tentokrát pripravili prekvapenie nielen pre šesticu „verných“ účastníkov podujatia, ktorí sa zúčastnili na všetkých ročníkoch podujatia od roku 2006 a majú bezplatné štartovné (Dávid Nagy, Eva Seidlová, Alexander Simon, Ondrej Székely, Milan Vago, Josef Oborný), ale rozhodli sa oceniť aj všetkých, ktorí v Bratislave absolvovali maratónsku vzdialenosť aspoň 10-krát. Títo pretekári majú možnosť do konca roka 2021 využiť zvýhodnené štartovné – v 17. ročníku vo výške 17 €.

ČSOB Bratislava Marathon bude aj v roku 2022 zaradený do série najprestížnejších svetových maratónov „Abbott WMM Wanda Age Group Qualifying Race“ čo znamená, že najlepší vo vekových kategóriách v maratóne môžu súťažiť v celosvetovom rebríčku a dostať sa až na veľké finále, na ktorom sa napríklad v roku 2021 zúčastnil Janko Hazucha a skončil vo svojej vekovej kategórii na MS počas Londýnskeho maratónu celkovo na 2. mieste. V roku 2022 má veľkú šancu kvalifikovať sa na veľké finále, na ktorom sa môže zúčastniť len limitovaný počet pretekárov, zo slovenských bežcov napríklad aj Zuzana Kamendy.

Okrem tradičných partnerov podujatia – ČSOB, Renault, Birell, Dôvera či KPMG, rokujú organizátori aj s ďalšími novými partnermi, ktorí by mali prispieť a rozšíriť celú programovú štruktúru podujatia.

Súčasťou prípravy na jarný ČSOB Bratislava Marathon je aj tradičná 4-dielna ČSOB zimná séria. Prvé preteky sa uskutočnia už o niekoľko dní – počas víkendu od 10. 12. do 12. 12. 2021, bude ňou Mikulášska edícia.

Registrácia je spustená na stránke Predpredaj.sk.

BRATISLAVSKÝ MESTSKÝ MARATÓN (TATRA BANKA CITY MARATHON 2006 – 2007, ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2008 – 2020) – PREHĽAD VÍŤAZOV

2. 4. 2006: Dziuba (Poľ.) 2:33:08 – A. Bérešová (SR) 3:10:43

1. 4. 2007: Blasinski (Poľ.) 2:25:09 – D. Janečková (SR) 2:56:22

30. 3. 2008: Remščuk (Ukr.) 2:19:42 – Farkas (Maď.) 2:56:29

29. 3. 2009: Hauryčenko (Biel.) 2:21:40 – Földing-Nagy (Maď.) 2:50:21

28. 3. 2010: Kibowen (Keňa) 2:27:39 – L. Koech (Keňa) 2:51:16

27. 3. 2011: Erkolo (Et.) 2:22:09 – L. Koech (Keňa) 2:45:30

1. 4. 2012: Samoei (Keňa) 2:21:08 – Murigi (Keňa) 2:42:41

24. 3. 2013: Chesiny (Keňa) 2:18:33 – L. Koech (Keňa) 2:51:42

6. 4. 2014: Mwangi (Keňa) 2:18:22 – Kibor (Keňa) 2:42:55

29. 3. 2015: Tuei (Keňa) 2:17:18 – H. Kimutai (Keňa) 2:35:35

3. 4. 2016: Čípa (ČR) 2:27:41 – Bódi (Maď.) 3:12:39

2. 4. 2017: J. Urban (SR) 2:29:44 – Mertová (ČR) 2:51:49

8. 4. 2018: Čípa (ČR) 2:22:16 – Néč-Lapinová (SR) 2:58:41

7. 4. 2019: Gawlik (Poľ.) 2:37:17 – Nováková (ČR) 3:00:27

2020 (virtuálne): M. Puškár (SR) 2:50:37 – Pavelková (SR) 3:40:59

5. 4. 2021: Ilavský (SR) 2:34:19 – Nováková (ČR) 3:04:15

