Viete, koľko toaletného papiera míňame? Toto číslo vás prekvapí!

Na celom svete ročne použijeme až 42 miliónov ton toaletného papiera. Podľa prepočtov je to asi 184 miliónov roliek, na ktorých je namotaných 22 miliárd kilometrov komodity, bez ktorej si nevieme predstaviť svoje posedenia na toalete. Týka sa to najmä nás, obyvateľov vyspelejšej časti sveta. Asi dve tretiny toaletný papier takmer nepoužívajú, a to najmä v Afrike a veľkých častiach Ázie. Napriek tomu je jeho spotreba obrovská a musíme preto myslieť na udržateľnejšiu budúcnosť.