Deväť Slovákov si rozdelilo fantastický jackpot. Pribudnú ďalší?

VERILI SVOJIM VLASTNÝM ČÍSLAM

Všetci deviati hráči, ktorí si v stredu rozdelili fantastický jackpot, majú spoločné to, že pri uzatváraní stávok verili svojim číslam. Každý z nich sa spoľahol na čísla 10, 17, 24, 29 a 33. A práve tie boli v stredu 10. novembra 2021 vyžrebované ako výherné pre hru LOTO 5 z 35.

Medzi šťastnými deviatimi výhercami sú štyria, ktorí sa rozhodli uzatvoriť svoje stávky na predajných miestach spoločnosti TIPOS. Ďalší piati hráči „malého lota“ uzatvorili svoje úspešné stávky z pohodlia domova – cez internetový portál eTIPOS.sk.

AKO SI ZVÝŠILI ŠANCU NA VÝHRY? SPOĽAHLI SA NA SYSTÉMOVÚ STÁVKU

Zaujímavosťou je, že mnohí internetoví hráči si svoje šance na výhru chceli zvýšiť systémovými stávkami. Piatim sa to vyplatilo a každý z nich si k výhre v prvom poradí vďaka systémovej stávke pripísal aj desiatky výhier z ďalších, nižších výherných poradí.

Systémy totiž umožňujú tipovať viac čísel a netreba vyplniť veľké množstvo tiketov. V systémovej stávke číselnej lotérie LOTO 5 z 35 možno tipovať 6 až 14 čísel úplným rozpisom, a to len v prvom hracom poli, stĺpci tiketu, alebo metódou náhodného tipu. Pri predplatených stávkach je výsledný vklad násobkom ceny systému a počtu žrebovaní.

LOTO ALEBO LOTO 5 Z 35?

Hra LOTO 5 z 35 patrí medzi číselné lotérie s malým základným vkladom na jednu stávku. Hodnota jedného tipu je len 0,50 eura. Zároveň ide o číselnú lotériu s najvyššou šancou na získanie hlavnej výhry. Pravdepodobnosť výhry v prvom poradí v hre LOTO 5 z 35 je približne 1 : 324 000. Päť výherných čísel pre „malé loto“ sa žrebuje dvakrát za týždeň – v stredu a v nedeľu.

Už najbližšiu nedeľu sa však môže na Slovensku „zrodiť“ aj ďalší milionár. V hre LOTO sa totiž aktuálny jackpot vyšplhal na fantastických 990 tisíc eur a už dnes je jasné, že do nedeľného žrebovania ešte porastie. To sa už oplatí staviť si, čo poviete? To isté platí aj pre doplnkovú hru JOKER, ktorá je spoločná pre hry LOTO a LOTO 5 z 35. Jokerový jackpot sa už vyšplhal na 150 tisíc eur. Padne v nedeľu alebo sa presunie na žrebovanie v stredu 17. novembra?

17. NOVEMBRA SI LEN TAK JEDNODUCHO NEPODÁTE

Všetkých fanúšikov číselných lotérií upozorňujeme, že počas sviatku, v stredu 17. novembra, budú niektoré predajné miesta TIPOSu zatvorené. Preto neváhajte a uzatvorte svoje stávky v lotériách LOTO a LOTO 5 z 35 ešte dnes! Stávky cez eTIPOS.sk, mobilnú aplikáciu a cez SMS si môžete podávať bez obmedzení.

