Dm zvýšila v obchodnom roku 2020/21 svoj obrat o 14 percent

Súhrnný obrat celej skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt predstavuje takmer



3,227 mld. eur, čo znamená medziročný nárast o 8,38 percenta, pričom materská firma z Rakúska sa na tomto obrate podieľala sumou 1,003 mld. eur. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate skupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko tak predstavuje 69 percent. Percentuálny rast sa prejavil aj na súhrnnom obrate celého koncernu dm (zahŕňa 13 krajín vrátane Nemecka), ktorý sa oproti obchodnému roku 2019/20 zvýšil o 6,5 percenta na takmer 12,3 mld. eur.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa v obchodnom roku 2020/21 znížilo množstvo zákazníckych nákupov vo filiálkach a, naopak, počet zákazníckych nákupov v e-shope narástol. Celkový počet nákupov tak dosiahol výšku 20,3 milióna, čo prestavuje nárast o 0,18 percenta. Pokles zákazníckych nákupov vo filiálkach a ich nárast v e-shope odráža zmenu nákupného správania zákazníkov v dôsledku pandémie a opatrení s ňou súvisiacich. Oproti predošlému obchodnému roku eviduje dm nárast výšky priemerného nákupu zákazníkov vo filiálkach a aj v e-shope. Zákazníci realizovali vo filiálkach nákupy v menšej frekvencii, avšak pri vyšších hodnotách nákupov. Priemerný denný počet zákazníckych nákupov vo filiálkach bol 54 996 a priemerný mesačný počet nákupov predstavoval viac ako 1,672 milióna.

Zdroj: Dm

„Náš úspešný vývoj nám dáva možnosť viac investovať do zatraktívnenia sortimentnej ponuky, ktorá sa prejavuje v najlepšom pomere cena-výkon, a do ďalšieho rozvoja našich predajných miest, ako aj služieb. Navyše sme v celej skupine dm spustili komplexný program ekologickej udržateľnosti, v rámci ktorého posudzujeme relevantné environmentálne vplyvy naprieč všetkými procesmi a oblasťami a vyvíjame strategické opatrenia na minimalizáciu svojej ekologickej stopy. Množstvo rôznych individuálnych opatrení vo všetkých rezortoch a krajinách sa tak spája do koordinovanej stratégie, ktorej priebeh budeme transparentne a zrozumiteľne dokumentovať,“ povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Opatrenia a náklady dm spojené s covidom-19

Náklady a investície dm spojené s realizáciou opatrení súvisiacich s ochorením covid-19 sa za posledný obchodný rok vyšplhali na úroveň vyše 2,9 milióna eur, z ktorých viac ako 1,5 milióna tvoria investície. Náklady zahŕňajú prostriedky na ochranu zdravia spolupracovníkov a zákazníkov, dezinfekciu priestorov, mzdové náklady agentúrnych pracovníkov, SBS a mnohé ďalšie.

Pre svojich spolupracovníkov vo filiálkach a v centrálnom sklade boli k rúškam a respirátorom zabezpečené aj nanorúška. Cieľom ich poskytnutia bolo uľahčiť spolupracovníkom ich fyzicky náročnú prácu, ktorú musia zvládať aj pri najprísnejších opatreniach, a to celodennom nosení respirátorov. Rovnako boli v najviac navštevovaných filiálkach a v administratívnych priestoroch zabezpečené

UV-C Upper Air žiariče, ktoré pomáhajú udržiavať priestory čistejšie a bezpečnejšie tak pre spolupracovníkov, ako aj pre zákazníkov či obchodných partnerov.

V čase druhej vlny pandémie bolo pre spolupracovníkov dm zavedené aj ich pravidelné testovanie mobilnou jednotkou priamo na pracovisku v centrálnom sklade a v centrále. Zjednodušil sa tak prístup k povinným testom a zároveň bola zabezpečená ochrana zamestnancov a pracovísk v čase najväčšieho ohrozenia. V rámci preventívnych opatrení dm zabezpečila pre svojich spolupracovníkov aj antigénové samotesty, ktoré majú byť nápomocné v prípade, ak má niekto pochybnosti o svojom zdravotnom stave. Tieto testy je možné použiť kedykoľvek, podľa vlastnej potreby.

Rozvoj pobočkovej siete

Počet slovenských pobočiek dm sa v obchodnom roku 2020/21 k 30. septembru 2021 zvýšil

na 160. Do konca tohto kalendárneho roka plánuje dm na Slovensku otvoriť jednu novú filiálku a do konca nového obchodného roka (t. j. do 30. septembra 2022) by malo byť na Slovensku celkovo 165 filiálok dm.

Nárast počtu zamestnancov

Dôsledkom neustáleho rozširovania pobočkovej siete je aj zvýšenie počtu spolupracovníkov dm.

K 30. septembru 2021 mala dm drogerie markt na Slovensku 1844 aktívnych spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 11,89 percenta. Celkovo dm zamestnáva 66076 ľudí v 13 krajinách.

