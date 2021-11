Stačí málo a získať môžete naozaj veľa – skvelý JACKPOT už za 0,50 €

Vedeli ste, že na Slovensku existuje lotéria, v ktorej možete získať za malé peniaze naozaj veľkú výhru? Takú, že by ste si za ňu mohli spokojne kúpiť pekný byt v hlavnom meste, auto vašich snov, užívať si pár rokov bezstarostný život alebo urobiť kopec radosti svojim najbližším? Takéto možnosti by vám poskytla výhra takmer 200 000 eur. To je výška aktuálneho jackpotu v lotérii LOTO 5 z 35, o ktorý sa hrá už túto stredu. Stačí, že do hry vložíte iba 0,50 eura. Teda sumu, za ktorú si dnes už ani len nekúpite kávu v kaviarni.

Za málo peňazí veľa muziky

Už za 0,50 eura môžete tento týždeň vyhrať jackpot takmer 200 000 eur. Ako? Stačí, ak uzatvoríte v lotérii LOTO 5 z 35 stávku na svoje šťastné čísla alebo sa spoľahnete na náhodu. Päťdesiat eurocentov – taká je hodnota najnižšieho vkladu, za ktorý teraz môžete vyhrať jeden z najvyšších jackpotov v tomto roku i v histórii „malého lota“!

Tento rok prekonal jackpot v hre LOTO 5 z 35 magickú šesťcifernú hranicu štyrikrát. Doterajšia najvyššia tohtoročná výhra – 137 409 eur je zároveň aj posledným jackpotom, ktorý bol v „malom lote“ pokorený. Tento jackpot vyhral 13. októbra hráč so stávkou uzatvorenou na predajnom mieste spoločnosti TIPOS v Trenčianskom kraji.

Zdroj: Tipos

Kto nepokúša šťastie, ten nevyhrá

Je to naozaj výzva! O skvelú výhru môžete „zabojovať“ so stávkou, ktorú uzatvoríte na niektorom z predajných miest TIPOSu, ktorých je vyše 2 800. Ale stále máte aj iné, pre niekoho pohodlnejšie možnosti – z tepla domova si môžete o jackpot v hre LOTO 5 z 35 zahrať prostredníctvom internetu cez hráčske konto na www.etipos.sk. A ak vám napadlo zahrať si o skvelý jackpot napríklad cestou do práce v autobuse alebo pri prechádzke v jesennej prírode, môžete si staviť cez SMS. Stačí, keď SMS s textom LOTO535 Q odošlete zo svojho mobilu na číslo 3333. Aj v tomto prípade za jeden náhodný tip zaplatíte len 0,50 eura – teda rovnako, ako keby ste za jeden stĺpec s piatimi číslami pre „malé loto“ zaplatili na predajnom mieste TIPOSu alebo cez internet. Tí hráči, ktorí chcú znásobiť svoju šancu na výhru, majú možnosť vyskúšať systémové stávky. Systémové stávky totiž znamenajú ešte viac možností, ako získať skvelý jackpot.

Dočkáme sa už v stredu? Predpoklad na výhru je obrovský. Buďte to práve vy, kto získa jackpot v hre LOTO 5 z 35!

- reklamná správa -