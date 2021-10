Peniaze ochránite pred infláciou investovaním, Proxenta prichádza s novým produktom

Investičná skupina Proxenta úspešne zorganizovala prvé online Investičné fórum. Prostredníctvom tohto nového formátu predstavila Proxenta širokej verejnosti svoje portfólium investičných projektov. Verejnosť tak dostala unikátnu možnosť nazrieť do zákulisia fungovania celej skupiny a dozvedieť sa, ako Proxenta zveľaďuje finančné vklady klientov v konkrétnych projektoch.

Hneď v úvode podujatia zhodnotil Pavol Kožík, majiteľ a generálny riaditeľ skupiny Proxenta uplynulý rok, ktorý bol zatiaľ najúspešnejší v histórii fungovania skupiny. Dokazujú to aj úspechy napríklad na developerskom poli, keď magazín The Slovak Spectator zaradil Proxentu medzi TOP 7 rezidenčných developerov a v prestížnej ankete magazínu ASB získala Proxenta titul Developer roka podľa hlasovania verejnosti. „Uplynulý rok bol síce dramatický, ale pre nás v Proxente mimoriadne úspešný. Skolaudovali sme v Nitre veľký rezidenčný projekt Tabáň, ktorý sa stal najväčším rezidenčným komplexom v novodobej histórii Nitry. Presťahovali sme sa do novej budovy na Mýtnej 50 v centre Bratislavy. Na Kube sme tesne pred spustením výroby. Tešíme sa z tohto vývoja. Napriek mimoriadnym okolnostiam sme ani jeden z našich projektov nemuseli zrušiť alebo zastaviť,” zhodnotil rok 2021 generálny riaditeľ Proxenty Pavol Kožík.

Najväčšou novinkou seminára však bol nový investičný produkt, ktorý Proxenta prináša verejnosti. “Vôbec po prvýkrát v histórii prichádzame na trh s verejnou emisiou dlhopisov. Tá bude v prvej fáze v objeme 7 miliónov eur. Dlhopisy so 7-percentným výnosom a nominálnou hodnotou 7000 eur majú viazanosť päť rokov,” predstavil Kožík unikátnu investičnú príležitosť a pripomenul, že táto výnimočná ponuka prichádza v roku, kedy sa Proxenta stala siedmym najväčším developerom a oslávila sedem rokov pôsobenia v realitnom developmente. Za toto obdobie vybudovala Proxenta, alebo momentálne realizuje sedem projektov v Bratislave a dva v Nitre, v ktorých priniesla na trh viac ako tisíc bytov a stovky metrov štvorcových kancelárskych priestorov.

Novinkou je aj projekt v Devínskej Novej Vsi, ktorý sa blíži k výstavbe a získal už aj svoje meno. „Máme za sebou niekoľko rokov práce. Zacielili sme na dobrú lokalitu v rámci Devínskej Novej Vsi. Prvýkrát môžeme verejne oznámiť názov tohto projektu. Bude niesť meno Stockerka, ktorý vychádza z histórie tejto lokality. Budúci rok na jar začíname stavať 275 nových bytov. Teraz prebiehajú koncové povoľovacie procesy,” dodáva Pavol Kožík s tým, že projekt v Devínskej Novej Vsi bude ekologický a pro-rodinne a komunitne orientovaný.

Podujatie zavŕšil Kožík výzvou pre všetkých nových investorov: „Moja ponuka pre všetkých potenciálnych investorov je, aby sa stali súčasťou našich projektov, ktoré sme za 12 rokov existencie vytvorili. Aby sa nebáli urobiť prvý krok a pripojili sa ku skupine takmer 1700 spokojných investorov, ktorí zhodnocujú v Proxente svoj majetok. Ponúkam skupinu, ktorá pôsobí primárne na slovenskom trhu a ktorá to myslí vážne s vytváraním hodnôt. Neinvestujeme do čohokoľvek, skutočne sa zamýšľame nad dopadom každého jedného projektu na svoje okolie a sme ochotní spraviť veľa pre to, aby boli naše projekty aj naďalej úspešné,” uzatvoril Kožík.

Záznam z online Investičného fóra Proxenta 2021 si môžete pozrieť tu.

