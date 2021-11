Valí sa na nás cenová katastrofa: Štatistický úrad s hrozivým grafom, inflácia je najvyššia za posledných 13 rokov!

archívne video

Sme najvyššie od roku 2008

Medziročný rast cien v októbri 2021 totiž v týchto dňoch dosiahol najvyššiu hodnotu od októbra roku 2008. Ceny v októbri naďalej dramaticky rástli, inflácia dosiahla až 5,1 %, čo je v tomto prípade najvyššie číslo za posledných 13 rokov. Informoval o tom sám ŠÚ SR, ktorý k tomuto zisteniu prikladá aj graf. O tomto vývoji hovoril aj guvernér Národnej banky SR Peter Kažimír.

Zdroj: Štatistický úrad SR

V hlavných úlohách sú potraviny

Úrad má aj odpoveď na to, čo infláciu najviac v tomto raste ovplyvnilo. "Hodnotu inflácie medziročne najvýraznejšie podporil rast cien potravín o 4,3 %, čo je rovnaká hodnota ako v septembri a zároveň najvyššia hodnota od mája 2020. Vplyv zaznamenali váhovo najdôležitejšie potravinové skupiny, a to chlieb a obilniny, mlieko a syry. Medziročne mali vyššie ceny aj mäso, zelenina a ovocie, tie však v porovnaní so septembrom zlacňovali," vysvetľuje ŠÚ.

Zdroj: Getty Images

Nejde však len o jedlo a potraviny

Nárast však nenastal iba pri potravinách. Najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností je zvyčajne tá za bývanie a energie. Aj tie zvýšili rast zo septembrových 2,6 % na októbrových 3,5 %.

Táto hodnota rástla už neuveriteľný šiesty mesiac za sebou. Tento trend podľa úradu už úplne zlikvidoval efekt zlacnenia energií zo začiatku roka, ktorý pozitívne utlmuje infláciu najmä v odbore bývanie celý tento rok.

V súhrne za desať mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,6 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %, za domácnosti dôchodcov o 2,4 %.