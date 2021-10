Tradičné benzínové kosačky: Aké sú ich výhody?

Pekný trávnik a upravený terén je vizitkou každého majiteľa domu či pozemku. Okrem hnojenia a pravidelnej závlahy je potrebný aj občasný strih. A to najmä na jar a v lete. Benzínové kosačky si získali obľubu najmä vďaka praktickému fungovaniu, pri ktorom nemusíte riešiť žiaden kábel a dostupnosť zásuvky. Aké sú ich ďalšie výhody?

Kosačka je stroj, ktorý nekupujete na jednu sezónu, nejde o lacnú záležitosť, a práve preto si treba pri výbere zhodnotiť všetky výhody a nevýhody vybraných modelov.

Ak sa rozhodujete nad elektrickou alebo benzínovou kosačkou, hlavnou otázkou by pre vás malo byť, akú plochu potrebujete pravidelne kosiť? Ide o menšiu záhradu alebo veľký dvor so záhradkou, priestranný pozemok alebo verejné priestranstvo? V prípade, že je vaša odpoveď väčšia plocha, odporúčame určite benzínovú kosačku.

Zdroj: Husqvarna

Výhody benzínovej kosačky

Neobmedzený prístup – základnou vlastnosťou benzínovej kosačky je fakt, že sa s ňou dostanete všade. Nie ste obmedzovaný dĺžkou kábla ani prístupom k elektrine, ako pri elektrických kosačkách. Pokosiť tak viete aj väčšie plochy bez obmedzení.

– základnou vlastnosťou benzínovej kosačky je fakt, že sa s ňou dostanete všade. Nie ste obmedzovaný dĺžkou kábla ani prístupom k elektrine, ako pri elektrických kosačkách. Pokosiť tak viete aj väčšie plochy bez obmedzení. Väčší výkon – benzínové kosačky sú výkonnejšie stroje ako elektrické modely kosačiek. Za výkon si však priplatíte.

– benzínové kosačky sú výkonnejšie stroje ako elektrické modely kosačiek. Za výkon si však priplatíte. Pojazd – benzínové kosačky s pojazdom sú síce ťažšie, ale zároveň majú pojazd na štyroch pevných kolesách, a tak ich nemusíte tlačiť, iba určovať smer kosenia.

Nevýhody benzínovej kosačky

Vyššia cena – za výkonnú benzínovú kosačku si priplatíte viac. Ide o vstupnú investíciu, nezabudnite však, že budete potrebovať aj financie na palivo.

– za výkonnú benzínovú kosačku si priplatíte viac. Ide o vstupnú investíciu, nezabudnite však, že budete potrebovať aj financie na palivo. Vyššia hlučnosť – benzínové kosačky sú hlučnejšie ako elektrické a majú aj väčšie vibrácie pri fungovaní.

– benzínové kosačky sú hlučnejšie ako elektrické a majú aj väčšie vibrácie pri fungovaní. Väčšia hmotnosť – kosačky na benzínový pohon bývajú ťažšie, čím sa sťažuje manipulácia s nimi.

Ručné alebo benzínové kosačky s pohonom?

Pri benzínových kosačkách si viete vybrať dve verzie – ručnú kosačku alebo kosačku na pohon štyroch kolies. Ručné benzínové kosačky nájdu využitie pri menej prístupných plochách – pri plotoch, obrubníkoch, kde je ťažšie manipulovať s veľkým strojom. Oceníte ju aj pri nerovných terénoch.

Zdroj: Husqvarna

Klasické benzínové kosačky sú pohodlnejším a výkonnejším variantom. Vy nemusíte držať celú váhu stroja v rukách, iba určujete smer, kam chcete, aby vaša kosačka išla. V niektorých prípadoch, napríklad ak vlastníte rôznorodý pozemok s miestami, kde je ťažší prístup, je potrebné vlastniť obe varianty kosačky. Jednou pokosíte väčšie plochy, ručnou verziou sa postaráte o menej prístupné časti pozemku.

Výkon, spotreba a príslušenstvo

Pri výbere benzínovej kosačky myslíme na výkon, spotrebu paliva a príslušenstvo ku kosačke.

Pri veľkých trávnatých pozemkoch do tisíc m² vám postačí benzínová kosačka s výkonom od 1500 do 2250 W. Ak vlastníte väčší pozemok s hustou trávnatou plochou a inou zeleňou, budete potrebovať benzínovú kosačku s výkonom do 3000 W. Benzínovú kosačku nad 3000 W využijú najmä tí, ktorí majú na starosti veľké pozemky nad 2000 m² s hustejším porastom, burinou a vysokým trávnikom.

Pri spotrebe myslite na planétu. Benzínové kosačky nepatria medzi veľmi ekologickú voľbu, preto si pri výbere zhodnoťte spotrebu danej kosačky a vyberajte takú, ktorá má nižšiu spotrebu paliva. Ušetríte tak vlastnú peňaženku i planétu.

Zdroj: Husqvarna

Čo sa týka príslušenstva, najčastejšie sa pri výbere kosačky rieši, či chcete mať benzínovú kosačku so zberným košom, do ktorého zbierate pokosenú trávu, alebo kosačku bez neho. Samozrejme, nejde o jediné príslušenstvo, ktoré by vás malo zaujímať.

Kvalitnejšie benzínové kosačky viete vďaka príslušenstvu využívať na mulčovanie alebo môžu mať funkciu bočného vyhadzovania trávnika. Nechajte si poradiť odborníkmi a vyberte si svoju benzínovú kosačku na husqvarna.sk.

