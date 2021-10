Jednoduché farebné značenie na potravinách uľahčuje Slovákom nakupovanie

Stravovacie návyky majú výrazný dopad na naše zdravie, a to v negatívnom aj pozitívnom zmysle. Nadmerný energetický príjem v kombinácii s nedostatkom pohybu, vysokým obsahom jednoduchých cukrov alebo soli v jedle, je podľa odborníkov zodpovedný za zdravotné problémy, ako je obezita, cukrovka, rakovina alebo infarkt.

Viete, ako nakupovať nutrične výhodnejšie?

Nutri-Score vám môže pomôcť lepšie sa vyznať medzi produktami a nakombinovať ich tak, aby boli čo najviac prospešné presne pre vás. Počíta sa na základe presného algoritmu, podľa ktorého sa vyhodnotí pomer obsahu nepriaznivých zložiek, ako sú cukor, soľ alebo energetická hodnota, s obsahom priaznivých zložiek (vláknina, bielkoviny či podiel ovocia a zeleniny). Jeho logo pozostáva z päťstupňovej farebnej stupnice.

Zdroj: Kaufland

„Potraviny, ktoré sa nachádzajú v zelenej časti spektra písmena A, by mali tvoriť podstatnú zložku našej stravy. Pri produktoch na opačnom konci (E) by sme si mali dávať pozor, konzumovať ich menej často a všimnúť si podrobnejšie, ktoré zložky obsahujú. Niekde to môže byť viac soli, inde zasa väčšie množstvo napríklad nasýtených mastných kyselín či jednoduchých sacharidov,“ vysvetľuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.

Zdroj: Kaufland

Ako to funguje?

Logo Nutri-Score je cielene umiestnené priamo na prednej strane obalov potravín. Vďaka tomu zákazníkom poskytuje ľahko zrozumiteľné informácie o celkovej výživovej hodnote výrobkov na dobre viditeľnom mieste. Pokiaľ sa rozhodujete medzi dvomi rovnakými potravinami, podľa ich farebného označenia si poľahky zvolíte ten nutrične výhodnejší.

Zdroj: Kaufland

Zdroj: Kaufland

Nutri-Score máme aj na Slovensku

Kaufland používa Nutri-Score ako jeden z prvých predajcov potravín na Slovensku a umiestňuje ho na výrobky privátnych značiek. „Naše výrobky označujeme hodnotením Nutri-Score, ktoré sa vo svete osvedčilo ako veľmi prehľadné a ľahko pochopiteľné,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca Kaufland Slovensko.

