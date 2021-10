Umelé kvety a novostavba? Skvelý nápad!

Súčasné profesionálne imitácie rastlín sú vyrábané tak dokonale, že na ich “neživosť” prídete naozaj až po chvíli. Vyrobené sú z hodvábu a polyuretánu, potiahnuté silikónom, takže dokážu vytvoriť prirodzený hmatový vnem, dokážu vyvolať dojem živej rastlinky. Nie je však jednoduchšie a lepšie mať rastliny živé? No samozrejme. Vždy bude živá príroda lepšia, prirodzenejšia. Až kým neprídu obmedzenia: tmavý kút bez prirodzeného svetla, prievan, miestnosť pre fajčiarov, prudké slnko za veľkými sklenými tabuľami… To všetko sú miesta, kde by ste živé rastlinky trápili. A museli by ste si vybrať nie tie, ktoré sa vám páčia, ale také, ktoré sú schopné v takých podmienkach prežiť.

Zdroj: hk-green

Toto všetko sú dôvody, prečo sú umelé rastliny stále viac uprednostňované. Nevyžadujú pôdu, teplo, zalievanie, starostlivosť. Pri odchode na dovolenku, nemusíte nikomu nechávať kľúče aby sa o ne postaral. Sú rovnaké počas všetkých ročných období. A dokážu premeniť moderné novostavby na priestor, kde sa možno cítiť naozaj dobre. Moderné, strohé interiéry sú momentálne in. Čistý betónový dizajn, alebo moderné sadrokartónové priestory.

Zdroj: hk-green

Vyzerá to dobre, ale chladne. Umelý strom, alebo umelé kvety dokážu zázračne oživiť akýkoľvek obytný priestor. Odrazu v ňom trávite svoj čas radi a produktívne. V prostredí, kde sa cítime dobre, podávame najlepšie výsledky. Aj preto sa v škandinávii stále viac zameriavajú na pojem “hygge”. Predstavuje to súhrn všetkého, čo zlepšuje pobyt človeka v priestore. Dobrý dizajn, príjemné materiály, kvalitné jedlo, príjemné osvetlenie, vyrovnaná psychika… Priestor na život v nás musí vyvolávať príjemné pocity. Vkusné, profesionálne, umelé rastlinky v nás evokujú živú prírodu. Dokážu nám zlepšovať náladu.

Zdroj: hk-green

Stačí malý umelý kvietok, ktorý periférne vnímame počas práce na počítači a naša nálada je lepšia, hoci nevieme presne povedať prečo. Vedci neustále skúmajú podvedomie človeka a prichádzajú denne na nové poznatky. V škandinávskych štátoch sa tejto problematike venujú už dlho a s materiálmi ktoré nás obklopujú majú bohaté skúsenosti. A nám sa ich interiéry podvedome páčia. Veď IKEA je rozšírená po celom svete, bez ohľadu na odlišný miestny vkus. Niečo na tom bude.

Zdroj: hk-green

Dnes je výber naozaj obrovský a je až prekvapujúce, čo všetko si môžete kúpiť. Samozrejme, kvalita je rôzna. Aj ceny. Možnosti sú však nekonečné. Jedným z portálov, kde sa dá stráviť prezeraním a výberom aj pár hodín je hk-green.sk. Od úplne základných rastliniek za pár drobných, po celé riešenia interiérov a záhrad. Stromy, umelé kvety, kríky, vertikálne záhrady. Moderné technológie nám umožňujú neuveriteľne rozšíriť hranice možného.

Zdroj: hk-green

- reklamná správa -