Najvyšší čas naštartovať našu ekonomiku inováciami! Prichádza 3. ročník konferencie a veľtrhu SlovakiaTech Forum - Expo Košice 2021

Ako uviedol prezident SlovakiaTechu Juraj Miškov, „počas 2 dní sa na 3 pódiách vystrieda viac ako stovka domácich a zahraničných spíkrov z prostredia technologických firiem, startupov a investorov. Podľa Miškova, „Slovensko potrebuje po kríze naštartovať inováciami!“ Zakladateľ SlovakiaTechu a bývalý minister hospodárstva je presvedčený, že nemôžeme čakať len na to, čo a kedy urobí vláda. „Každý z nás sa môže pričiniť o to, aby sme po koronakríze opäť rozbehli slovenskú ekonomiku, zvýšili jej výkon i atraktivitu a práve SlovakiaTech Forum - Expo 2021 je na to vynikajúcou príležitosťou“, myslí si zakladateľ podujatia venovanému inováciám a novým technológiám Juraj Miškov.

Konferenčná časť SlovakiaTech 2021 bude naraz na troch pódiách:

HUMANITY MEETS TECHNOLOGY: - uvedie bloky: Food evolution, Human evolution, Privacy Evolution a Skills evolution.

FOOD EVOLUTION (14.9.2021, utorok, 9.00 hod.) predstaví vertikálne hydroponické poľnohospodárstvo, bioprodukciu, mäsové. alternatívy, biohacking, úpravu génov a monitorovanie poľnohospodárskych plodín.

HUMAN EVOLUTION (14.9.2021, utorok, 13.00 hod.) predstaví zdravotnú starostlivosť, prediktívnu medicína, náhradné diely pre ľudí - 3D tlač, implantáty pre ľudí - RFID mikročipy, wearables a genomiku.

PRIVACY EVOLUTION (15.9.2021, streda, 9.00 hod.) predstaví kybernetickú bezpečnosť, ochranu údajov, úniky dát, safe computing, význam a použitie metaúdajov.

SKILLS EVOLUTION (15.9.2021, streda, 13.00 hod.) predstaví vzdelávanie v oblasti digitálnych a iných zručností, rozšírenú realitu - VR / AR, IOT a Blockchain.

TECHNOLOGY MEETS HUMANITY: - predstaví bloky: Factory evolution, Retail evolution, Mobility evolution a Green evolution.

FACTORY EVOLUTION (14.9.2021, utorok, 9.00 hod.) predstaví automatizáciu v priemysle, robotov, digitálne továrne, IOT, IOS, big data a cloud computing.

RETAIL EVOLUTION (14.9.2021, utorok, 13.00 hod.) predstaví samoobslužný maloobchod, elektronický obchod, riešenia na mieru, platobné riešenia a obchodné modely predplatného.

GREEN EVOLUTION (15.9.2021, streda, 9.00 hod.) predstaví zelené mestá, zelené budovy, zelené domy a zelenú energiu.

MOBILITY EVOLUTION (15.9.2021, streda, 13.00 hod.) predstaví E-mobilitu, vodíkovú mobilitu, mobilitu na poslednú míľu, drony, vertikálny vzlet a pristátie (VTOL), technológie autonómnej jazdy a zdieľanú mobilitu.

CAPITAL MEETS IDEAS: - prinesie prednášky v blokoch: Ideas evolution, Capital evolution a prezentácie „From zero to hero".

Podľa výkonnej riaditeľky SlovakiaTechu Aleny Jerglovej, „konferencia je určená pre odbornú verejnosť, zástupcov technologických a inovatívnych firiem, zástupcov verejnej správy, univerzít, vysokých škôl, vedy a výskumu, ale aj pre študentov odborných stredných a vysokých škôl.“

K sprievodným podujatiam SlovakiaTech 2021 bude patriť aj výstavná časť - EXPO: Expozícia TUKE Technickej univerzity v Košiciach; Expozícia UPJŠ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Expozícia STU Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako aj WORKSHOPY a iné sprievodné aktivity.

Lákadlom 3. ročníka SlovakiaTech 2021 by mali byť hlavní zahraniční a domáci spríkri:

Andrew Keen, označovaný za jedného zo „100 najviac prepojených mužov“ časopisu GQ. Je jedným z najznámejších a najkontroverznejších komentátorov digitálnej revolúcie na svete. Napísal päť kníh vrátane najpredávanejšieho „Kultu amatéra“, „Internet nie je odpoveďou“ a „Ako opraviť budúcnosť“. Režíroval a napísal film 2020 „Ako opraviť demokraciu“ a je moderátorom populárnych podcastov „Keen On Capitalism“.

Mark Post, farmakológ a profesor vaskulárnej fyziológie na Maastrichtskej univerzite. V roku 2013 ako prvý na svete predložil dôkaz o koncepcii kultivovaného mäsa a vyrobil hovädzí hamburger z kultivovaného mäsa metódou in vitro. Ľudia si podľa neho môžu v budúcnosti „vypestovať“ svoje vlastné mäso, bez nutnosti ďalšieho zabíjania zvierat.

Heli Tiirmaa Klaar, špeciálna veľvyslankyňa pre kybernetickú diplomaciu a odborníčka kyberbezpečnosť z Ministerstva zahraničných vecí Estónska. V rokoch 2012 až 2018 pôsobila ako vedúca koordinácie kybernetickej politiky v European Union External Action v Bruseli. V minulosti pracovala ako estónska národná kybernetická koordinátorka a vypracovala prvú svetovú stratégiu kybernetickej bezpečnosti.

Gerrie Smits, odborník na digitálnu transformáciu a blockchain technológie pre firmy. Ako vraví, pomáha organizáciám ktoré už nie sú „digitálne“. Snaží sa prinútiť ľudí, aby pochopili škodlivý vplyv na obchodné modely a na koncepty ako sú reputácia, správa vecí verejných a dôvera, a dokonca aj vplyv na spôsob akým žijeme a pracujeme.

Christian Weinberger, hlavný poradca pre pokročilé priemyselné technológie a koordinátor vodíkovej mobility v Európskej komisii pre vnútorný trh, priemysel, malé a stredné podniky a podnikanie.

Júlia Matejová, mladá košičanka, ktorá vytvorila jedinečnú rehabilitačnú aplikáciu pomáhajúcu pri rehabilitácii pacientov s obrnou lícneho nervu. Projekt Face Rehab získal 1. miesto na celoeurópskom inovačnom dni v Paríži.

Štefan Klein, vynálezca, konštruktér, pilot a profesor dizajnu je autorom prelomového lietajúceho Aeromobilu. V súčasnosti finalizuje prípravu svojho úplne nového konceptu lietajúceho auta AirCar, ktoré bude schopné letieť vo výške až 3 km a svojimi parametrami bude podobné športovému automobilu. Letová rýchlosť bude 250 km/h a dolet až 1000 km. Na SlovakiaTechu premiérovo predstaví prvý funkčný prototyp lietajúceho automobilu AirCar, ako aj víziu novej ekologickej dopravy v Bratislave.

Janjaap Ruijssenaars, medzinárodne uznávaný architekt, urbanista a vynálezca známy svojimi inovatívnymi projektmi, ako napríklad: Gravity Energy - patentovaná technika, ktorá využíva všadeprítomnú silu gravitácie na výrobu elektrickej energie efektívnejším spôsobom, Plávajúca posteľ - kus nábytku na magnetickom poli, ktorý bol ocenený najlepším vynálezom roka, Krajinný dom - nekonečná budova bez konca alebo začiatku, ktorá môže byť vytlačená v 3D tlačiarni a Štvorcový dom – s revolučnou technológiou terasovitého bývania.

Záštitu nad SlovakiaTech Forum - Expo 2021 prevzali: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Organizátorom SlovakiaTech Forum - Expo je Slovak Invest Agency (SIA), nezisková organizácia – Slovenská agentúra pre podporu malých a stredných investícií, vydavateľ publikácie Investor´s Guide Slovakia (investorská príručka). Odborným garantom je PhDr. Juraj Miškov, prezident SlovakiaTech Forum - Expo a bývalý minister hospodárstva SR.

Podľa prezidenta SlovakiaTech Forum – Expo Juraja Miškova, „súčasné technológie ovplyvňujú naše životy v miere, ktorá bola kedysi nepredstaviteľná. Menia spôsob ako pracujeme, ako nakupujeme, ako sa dopravujeme. Menia tvár našich miest a obcí, kancelárií a domácností. Zároveň prinášajú nové riešenia, ktoré nám dokážu predĺžiť život, zlepšiť starostlivosť o svoje zdravie alebo zvýšiť kvalitu života, ktorý žijeme. Učia nás novým zručnostiam, ale prinášajú aj nové výzvy, napríklad, ako sa brániť prílišnému zasahovaniu do nášho súkromia. Technológie môžu byť našim skvelým pomocníkom, ak nájdeme spôsob ako ich ovládať bez toho, aby oni ovládli naše životy.“

Termín: 14. až 15. septembra 2021

Miesto: Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice

Program SlovakiaTech 2021 nájdete na www.slovakiatech.sk. Vstup na konferenciu je bezplatný! Podmienkou je on-line registrácia cez stránku www.slovakiatech.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

- reklamná správa -